جدول زمنى للعالم فى 7 خرائط.. ماذا جرى فى تاريخ البشرية على مدى 5 آلاف عام؟

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- Youm7) تسلط هذه الخرائط الضوء على المعالم البارزة فى تاريخ البشرية من 3200 قبل الميلاد إلى 1500 بعد الميلاد، وهي الفترة التى تمتد من تطور الأدوات الحجرية في أستراليا إلى بناء مجمع القصر في ماتشو بيتشو في أمريكا الجنوبية، وفقا لما نشره موقع بارتنس.
الفترة ما بين 3200-2500 قبل الميلاد
شهدت هذه الفترة ظهور آثار ستونهنج والأهرامات المصرية.
الفترة ما بين 2500–2000 قبل الميلاد
ظهر نظام الكتابة الهيروغليفية وزراعة الذرة على نطاق واسع وكان من بين إنجازات هذه الفترة.
الفترة ما بين 1500-1000 قبل الميلاد
شهدت هذه الفترة إنجازات في صناعة الأدوات، بما في ذلك تشكيل الحديد على يد الحيثيين وإنشاء أدوات من الزجاج البركاني في كين الحالية.
الفترة ما بين 200
قبل الميلاد إلى 200 ميلاديا
كانت هذه الفترة هي الفترة التي تم بناء الجدران والأسوار حول المدن الورمانية تعبيرا عن طموحات الإمبراطورية الرومانية ومن أبرز ما تم بناؤه فى هذا المجال جدار هادريان.
الفترة ما بين من 300 إلى 500 ميلاديا
شهدت هذه الفترة أحداثًا مهمة في تاريخ المسيحية والبوذية.
الفترة ما بين 500 إلى 1100 ميلاديا
شهدت هذه الفترة ظهور مكة المكرمة كمركز للإسلام والاستيلاء على إنجلترا من قبل النورمان.
الفترة ما بين 110 إلى 1500
ميلاديا
كانت هذه الفترة واحدة من فترات البناء المذهلة، بمعنى أنها كانت فترة مميزة ونقطة تحول فيما يتعلق بنظم البناء المعماري بما في ذلك المنازل المنحدرة في أمريكا الشمالية، وومجمع القصر في ماتشو بيتشو، وقصر الحمراء.
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