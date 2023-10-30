جدول زمنى للعالم فى 7 خرائط.. ماذا جرى فى تاريخ البشرية على مدى 5 آلاف عام؟

MENAFN - Youm7) تسلط هذه الخرائط الضوء على المعالم البارزة فى تاريخ البشرية من 3200 قبل الميلاد إلى 1500 بعد الميلاد، وهي الفترة التى تمتد من تطور الأدوات الحجرية في أستراليا إلى بناء مجمع القصر في ماتشو بيتشو في أمريكا الجنوبية، وفقا لما نشره موقع بارتنس.

الفترة ما بين 3200-2500 قبل الميلاد

شهدت هذه الفترة ظهور آثار ستونهنج والأهرامات المصرية.







الفترة ما بين 2500–2000 قبل الميلاد

ظهر نظام الكتابة الهيروغليفية وزراعة الذرة على نطاق واسع وكان من بين إنجازات هذه الفترة.

الفترة ما بين 1500-1000 قبل الميلاد

شهدت هذه الفترة إنجازات في صناعة الأدوات، بما في ذلك تشكيل الحديد على يد الحيثيين وإنشاء أدوات من الزجاج البركاني في كين الحالية.

الفترة ما بين 200قبل الميلاد إلى 200 ميلاديا

كانت هذه الفترة هي الفترة التي تم بناء الجدران والأسوار حول المدن الورمانية تعبيرا عن طموحات الإمبراطورية الرومانية ومن أبرز ما تم بناؤه فى هذا المجال جدار هادريان.

الفترة ما بين من 300 إلى 500 ميلاديا

شهدت هذه الفترة أحداثًا مهمة في تاريخ المسيحية والبوذية.

الفترة ما بين 500 إلى 1100 ميلاديا

شهدت هذه الفترة ظهور مكة المكرمة كمركز للإسلام والاستيلاء على إنجلترا من قبل النورمان.

الفترة ما بين 110 إلى 1500ميلاديا

كانت هذه الفترة واحدة من فترات البناء المذهلة، بمعنى أنها كانت فترة مميزة ونقطة تحول فيما يتعلق بنظم البناء المعماري بما في ذلك المنازل المنحدرة في أمريكا الشمالية، وومجمع القصر في ماتشو بيتشو، وقصر الحمراء.