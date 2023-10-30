جوستاف فلوبير وماكسيم دوكامب فى مصر.. صور نادرة ومعركة بين الكاتب والمصور

MENAFN - Youm7) قام الكاتب الفرنسي المعروف جوستاف فلوبير مع المصور ماكسيم دو كامب برحلة إلى بلاد الشرق في منتصف القرن التاسع عشر بدءًا من عام 1849 وقد جمعت الصور في كتاب "مصر وبلاد النوبة وفلسطين وسوريا"، رسوم فوتوغرافية جمعت سنوات 1849 و1850 و1851"

عاد جوستاف فلوبير مع "دو كامب" بالصور ووقد اكتسب الأخير شهرته كمصور لا كأديب إذ عاد من جولته حاملا معه أكثر من 200 صورة التقطها بتقنية في أقل من سنة.

و كان "ماكسيم دو كامب يعرف تركيا التي أقام فيها سنة 1834 و التي عاد منها بكتاب "ذكريات و مناظر طبيعية من المشرق : إزمير و ماجنيسيا و أفسس و القسطنطينية" وإذ كلف بمهمة أثرية من قبل وزارة التعليم واستجابة لولع الأوروبيين بمصر القديمة وبالأرض المقدسة، فإنه خص موقعي حوض النيل وفلسطين برحلة فوتوغرافية تحت عنوان "مصر وبلاد النوبة وفلسطين وسوريا".

ولاقت النسخ رواجا كبيرا رغم ثمنها الباهظ و خصصت لها "لا لوميار"، وهي أول مجلة مخصصة للتصوير الفوتوغرافي، عددا خاصا وأثنت الصحف على تلك الرحلة الفوتوغرافية و تلقى "دو كامب" العديد من الأوسمة و سمي ضابط وسام جوقة الشرف مما أثار استياء رفيقه في سفراته "فلوبير" الذي كتب إلى "لويز كولي" : "عجبا لزمان يوسم فيه المصورون وينفى فيه الشعراء" وفقا لما كتبته كاترين بينقي، الحائزة على شهادة دكتوراه في الآداب والباحثة في مركز الدراسات التركية والعثمانية والبلقانية والآسيوسطية.

وكان "فلوبير" يحتقر كثيرا أدب الرحلة وأبدى نفس القسوة في حكمه على سرد "دو كامب" لرحلتهما الاستطلاعية إلى النيل معتبرا أن "غرابة ذلك الكتاب تكمن في تفاهته" و "تنبثق منه رائحة العمل المسفسف" و "الأثر ذي الصبغة التجارية".

وذكر "فلوبير" في العديد من المواضع من مراسلاته ما أسماه" الهياج الفوتوغرافي" لزميله في رحلة الشرق "دو كامب" وأشار "فلوبير" أيضا إلى أن "ماكسيم تخلى عن فن التصوير في بيروت" في أكتوبر سنة 1850 إذ قام ببيع آلات التصوير "إلى هاو مسعور" قبل التوجه إلى "رودس" ثم إزمير والقسطنطينية.

وكانت صور "دو كامب" قطعا وثائقية وهو الأمر الذي تطرق إليه مرار قائلا إنه امتثل لتعليمات أكاديمية النقوش والآداب، وكان هدفه الحصول على صور تمكنه من إعادة تشكيل دقيقة لأكثر المعالم والمواقع تميزا وهو الأمر الذي يمثل بالنسبة للكاتب تقنية ساذجة في بعض الحالات وإن كانت تخلو من أي جودة فنية.

وتتطابق آراء جوستاف فلوبير

في هذا الموضوع مع وجهة نظر "بودلار" الذي أهدى له قصيدة "الرحلة" والذي ثار في "مجلس سنة 1859" ضد فكرة أن فن التصوير الفوتوغرافي "بإمكانه أن يحل مكان الأدب في العديد من المواضع".

وحصد "دو كامب" في المعرض الكوني بباريس سنة 1855 ميدالية مقابل كتابه الرائد ومع مرور الأعوام كتب إلى الرسام المختص بالمشرق "أوجين فرومنتان" أنه بإمكانه أن ينهل كما يشاء من أعماله، فهم لم يعد "يكترث لها" بعد أن استفاد من هذه التجربة استفادة كاملة.

النوبة 1850







