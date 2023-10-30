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تعملها إزاى؟.. كيفية استخدام التصحيح التلقائى التنبؤى فى الكتابة على أيفون

10/30/2023 4:27:03 AM
(MENAFN- Youm7) بفضل تقنية التعلم الآلى المحسنة، جعلت Apple في iOS 17
ميزة التصحيح التلقائي أكثر فائدة عند كتابة نص على جهاز iPhone الخاص بك.

تقول شركة Apple إنها اعتمدت "نموذج لغة المحول" الذي يمكنه تخصيص التصحيح التلقائي بشكل أفضل للمستخدمين الفرديين، وتعلم تفضيلاتك الشخصية واختيارات الكلمات لتكون أكثر فائدة عند الكتابة.

بعد استخدام ‌‌iOS 17‌‌ لبضعة أسابيع، يجب أن تلاحظ أن اقتراحات التصحيح التلقائي أفضل بكثير في التنبؤ بما تريد قوله وتقديم الكلمات لك للنقر عليها للملء التلقائي.

كيفية تشغيل التصحيح التلقائي

تعد وظيفة التصحيح التلقائي الجديدة مفيدة عندما تقوم بتصحيح شيء لا تريد إصلاحه، حيث أن كل ما يتطلبه الأمر هو النقر للرجوع بدلاً من الاضطرار إلى إعادة كتابة الكلمة.

1- افتح الإعدادات على ‌iPhone‌ الخاص بك.

2- اضغط على عام.

3- اضغط على لوحات المفاتيح.

4- ضمن قسم "جميع لوحات المفاتيح"، قم بتشغيل المفتاح الموجود بجوار التنبؤ.

اتبع نفس الخطوات لتعطيل تشغيل التصحيح التلقائي، واختيار تعطيل
المفتاح الموجود بجوار التنبؤ







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