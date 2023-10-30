تعملها إزاى؟.. كيفية استخدام التصحيح التلقائى التنبؤى فى الكتابة على أيفون

(MENAFN
- Youm7) بفضل تقنية التعلم الآلى المحسنة، جعلت Apple في iOS 17
ميزة التصحيح التلقائي أكثر فائدة عند كتابة نص على جهاز iPhone الخاص بك.
تقول شركة Apple إنها اعتمدت "نموذج لغة المحول" الذي يمكنه تخصيص التصحيح التلقائي بشكل أفضل للمستخدمين الفرديين، وتعلم تفضيلاتك الشخصية واختيارات الكلمات لتكون أكثر فائدة عند الكتابة.
بعد استخدام iOS 17 لبضعة أسابيع، يجب أن تلاحظ أن اقتراحات التصحيح التلقائي أفضل بكثير في التنبؤ بما تريد قوله وتقديم الكلمات لك للنقر عليها للملء التلقائي.
كيفية تشغيل التصحيح التلقائي
تعد وظيفة التصحيح التلقائي الجديدة مفيدة عندما تقوم بتصحيح شيء لا تريد إصلاحه، حيث أن كل ما يتطلبه الأمر هو النقر للرجوع بدلاً من الاضطرار إلى إعادة كتابة الكلمة.
1- افتح الإعدادات على iPhone الخاص بك.
2- اضغط على عام.
3- اضغط على لوحات المفاتيح.
4- ضمن قسم "جميع لوحات المفاتيح"، قم بتشغيل المفتاح الموجود بجوار التنبؤ.
اتبع نفس الخطوات لتعطيل تشغيل التصحيح التلقائي، واختيار تعطيل
المفتاح الموجود بجوار التنبؤ
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