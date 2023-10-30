كيفية إنشاء ملصق الاتصال الخاص بك على موبايلك الأيفون.. اعرف الخطوات

MENAFN - Youm7) فى نظام التشغيل iOS 17، تقدم Apple تحديثًا لتطبيق الهاتف الخاص بها، وإحدى الميزات الجديدة الرئيسية هي ملصقات جهات الاتصال، وهي طريقة جديدة للتعبير عن أنفسهم عندما يتعلق الأمر بالمكالمات، من خلال ملصقات جهات الاتصال القابلة للتخصيص.

تسمح لك ملصقات جهات الاتصال بتخصيص كيفية تمثيلك عندما تتصل بالأشخاص، ويمكنك استخدام الصور والرموز التعبيرية لتخصيص ملصق جهة الاتصال الخاص بك، والذي يظهر على ‌iPhone‌ الخاص بشخص ما عندما تتصل به، ومثل شاشة قفل ‌iPhone‌، يمكنك مطابقة الصور مع الطباعة الجذابة، وفقاً لموقع macrumors.

لكن ملصق جهة الاتصال الخاص بك لا يظهر فقط في المكالمات، كما أنها جزء من بطاقة جهة الاتصال الخاصة بك في تطبيق جهات الاتصال، مما يوفر الاتساق في الأماكن التي تتواصل فيها وتشاركها، وتعمل أبل أيضًا على توفير واجهات برمجة التطبيقات (APIs) للمطورين بحيث تظهر ملصقات جهات الاتصال لتطبيقات VoIP التابعة لجهات خارجية أيضًا.

من خلال الخطوات التالية كيفية إنشاء ملصق الاتصال الخاص بك الأجهزة التي تعمل بنظام iOS 17‌:

1- افتح تطبيق جهات الاتصال واضغط على اسمك.

2- اضغط على خيار صورة وملصق جهة الاتصال.

3- اضغط على "تحرير"، ثم اضغط على "تخصيص"، ثم اضغط على الملصق.

4- استخدم الأزرار الموجودة أسفل الشاشة لالتقاط صورة، أو اختر الصورة التي تريد استخدامها من مكتبتك، أو اختر Memoji، أو أضف حرفًا واحدًا بسيطًا من الأحرف الأولى من اسمك.

5- لتتماشى مع الصورة التي اخترتها، يمكنك اختياريًا تخصيص حجم الخط والنمط واللون، (لاحظ أنه لا يمكنك تغيير اسمك من هذه الواجهة - ويجب أن يتم ذلك عن طريق تغيير معلومات الاتصال الخاصة بك).

6- قم بالتمرير عبر الملصق لمعاينة مجموعة مختارة من المرشحات، بما في ذلك الأسود والأبيض، واللون الثنائي، وغسل الألوان باللون الذي تختاره.

7- عندما تكون جاهزًا، اضغط على "تم" لمعاينة ما يراه الشخص عند الاتصال به، إذا كنت راضيًا عن المظهر، فانقر فوق "متابعة".

8- يمكنك الآن اختيار تعديل اقتصاص صورة جهة الاتصال الخاصة بك، أو اختيار صورة مختلفة لاستخدامها، أو تخطي هذه الخطوة.