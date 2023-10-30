بث مباشر.. كيف تشاهد مؤتمر أبل Scary Fast عبر الإنترنت

MENAFN - Youm7) ستعقد أبل مؤتمرها Scary Fast غدا الثلاثاء، حيث يمكنك مشاهدة البث على YouTube وعلى موقع أبل الرسمي وعلى أجهزة Apple TV، وذلك في تمام الساعة الثانية صباحا بتوقيت القاهرة.ويقال إن تركيز الحدث سيكون على تشكيلة أجهزة Mac، ومن المتوقع أن تكشف شركة Apple عن تحديثات للعديد من طرازات Mac. تشير دعوة الشركة أيضًا إلى أن تركيز الحدث ينصب على أجهزة Mac، حيث تعرض الدعوة شعارًا يتحول من شعار Apple إلى أيقونة Mac Finder.يقترح جورمان أنه قد يكون هناك تكرارات جديدة لجهاز MacBook Pro مقاس 14 بوصة و16 بوصة مع شرائح M3 Pro وM3 Max الجديدة، بعد ذلك، قد يكون هناك تحديث لجهاز iMac مقاس 24 بوصة بشريحة M3، وبصرف النظر عن الرقائق الجديدة، فمن غير المتوقع إجراء تغييرات تجميلية على هذه المنتجات الثلاثة، لذلك، ستأتي هذه بنفس التصميم والألوان مثل موديلات الجيل الأخير.ويقال إن مجموعة شرائح M3 مبنية على عملية TSMC 3 نانومتر، والتي من المفترض أن تحقق مكاسب كبيرة في الأداء وتعزيز أداء الألعاب، والذي، وفقًا للتقارير، سيكون جدول أعمال Apple الأساسي في المساء.كيفية مشاهدة مؤتمر أبل

يمكن مشاهدة البث المباشر الرسمى على قناة آبل على يوتيوب عبر أى جهاز أو متصفح سواء أجهزة آيفون وآيباد وماك، أو أجهزة أندرويد وأجهزة ويندوز 10، من هنا

- أو يمكن مشاهدته على أي جهاز عبر موقع الشركة على الويب.- أو يمكن مشاهدته من خلال تطبيق Apple TV على iPhone وiPad وiPod touch وMac وApple TV والأجهزة المدعومة الأخرى.