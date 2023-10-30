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طريقة تشغيل Imessage على موبايل أندرويد.. خطوة بخطوة

10/30/2023 4:27:03 AM
(MENAFN- Youm7) يمكن جعل تطبيق المراسلة iMessage الخاص بأجهزة أبل، يعمل على أجهزة Android، وفيما يلي بعض أفضل الطرق لتشغيل iMessage على جهاز Android، حيث تقدم AirMessage طريقة بسيطة لتشغيل iMessage على أجهزة خارج نطاق أبل.



ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ستحتاج إلى جهاز Mac وهاتف وAirMessage مثبت على كليهما، وستحتاج أيضًا إلى التأكد من بقاء جهاز Mac قيد التشغيل.



- أولاً، على جهاز Mac الخاص بك، يجب تثبيت AirMessage Server.

-ا ضغط فوق توصيل حساب: استخدم حساب Google لتسجيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام AirMessage.

- عند المطالبة، اسمح بالوصول التلقائي إلى Airmessage، ثم انتقل إلى ضمن تفضيلات النظام > الأمان والخصوصية > الخصوصية > الوصول الكامل إلى القرص وقم بإضافة AirMessage.



- تعني AirMessage أن جهاز Mac الخاص بك يعمل كخادم، لذا ستحتاج إلى تعطيل إعدادات السكون: انتقل إلى تفضيلات النظام > موفر الطاقة وتأكد من عدم وضع جهاز Mac في وضع السكون أو إيقاف التشغيل.



- بمجرد إعداد التطبيق، يمكنك بعد ذلك الوصول إلى AirMessage سواء في متصفح على جهاز كمبيوتر أو عبر تطبيق Android.



-ما عليك سوى تسجيل الدخول عبر حساب Google الذي استخدمته لإعداد AirMessage على جهاز Mac الخاص بك.














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