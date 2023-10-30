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25 % انخفاض تداول العقار لغير الأردنيين

10/30/2023 4:24:39 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
تيسير النعيمات






انخفضت القيمة التقديرية لبيوعات العقار من قبل غير الأردنيين خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي لتبلغ 169 مليون دينار وبتراجع نسبته 25 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
واظهر تقرير حركة تداولات سوق العقار الصادر عن دائرة الاراضي والمساحة انخفاض القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين خلال شهر أيلول من العام الحالي بنسبة بلغت 25 % مقارنة بنفس الشهر من عام 2022، وانخفاض نسبته 40 % مقارنة بالشهر السابق.
وبلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023: (2.076) عقاراً بانخفاض بلغت نسبته (18 %) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2022.
وجاءت الجنسية السعودية في بيوعات التسعة أشهر الأولى بالمرتبة الأولى بمجموع (462) عقاراً، تلتها بالمرتبة الثانية الجنسية العراقية بمجموع (455) عقاراً، والجنسية السورية بالمرتبة الثالثة بمجموع (346)عقارا.
أما من حيث القيمة فقد جاءت الجنسية العراقية بالمرتبة الأولى بقيمة تقديرية بلغت (58.862.915) ديناراً والجنسية السعودية بالمرتبة الثانية (27.963.765) ديناراً والجنسية السورية بالمرتبة الثالثة (16.356.580).

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