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تعديل دوام المدارس يدخل حيز التنفيذ.. وتخوفات من الازدحامات المرورية

10/30/2023 4:23:41 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
آلاء مظهر






عمان- فيما دخل قرار وزارة التربية والتعليم بتعديل دوام المدارس حيز التنفيذ أمس، رأى خبراء تربويون أن هذا القرار ورغم "صوابيته"، لكن ثمة خشية من أن يتسبب بازدحامات مرورية صباحية نتيجة تزامن خروج الطلبة والموظفين معا إلى دوامهم.
ووفق القرار تبدأ الحصة الأولى الساعة الثامنة والنصف صباحا في المدارس ذات الفترة الواحدة بدل الساعة الثامنة، وللفترة المسائية الساعة الواحدة بعد الظهر.
وكان قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت في 6 تشرين الأول (أكتوبر) 2022، تثبيت العمل بالتوقيت الصيفي طوال العام.
من جهته، قال الناطق الإعلامي لوزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة إن الوزارة قررت تعديل موعد بدء الحصة الأولى في المدارس انسجاما مع قرار تثبيت العمل بالتوقيت الصيفي في المملكة.
وبين المساعفة لـ"الغد" أن هذا القرار سيبدأ العمل به اعتبارا من اليوم الأحد، ولغاية 14 نيسان (إبريل) المقبل، ومن ثم يعود الوضع كما كان معمولا به سابقا.
وأضاف المساعفة أن دوام الطلبة في المدارس سيكون في تمام الساعة 8:15 صباحا على أن تبدأ الحصة الأولى في تمام الساعة 8:30 صباحا.
وأوضح أن جميع المدارس ستفتح أبوابها لاستقبال الطلبة في تمام الساعة 7:45 صباحا؛ وذلك لإتاحة المجال أمام أولياء الأمور ولا سيما الموظفين لإيصال أبنائهم إلى المدارس.
وأشار إلى أن زمن الحصة الصفية في مدارس الفترتين ستكون 35 دقيقة، لافتا الى إلغاء الاستراحة بين الحصص في مدارس الفترتين والتي كانت بواقع 5 دقائق.
وبهذا الصدد، قال الخبير التربوي الدكتور عايش النوايسة إن هذا القرار أمر "صائب"، ويراعي مصلحة الطلبة، خصوصا مع تأخر شروق الشمس خلال الأشهر المقبلة.
وبين النوايسة أن الوزارة أعلنت عن تفاصيل القرار قبل نحو 3 أسابيع من البدء بتطبيقه الفعلي، حتى يتسنى لأولياء الأمور ترتيب أوضاعهم وفقا له.
وأضاف أن هذا القرار قد يواجه تحديا يتعلق بأولياء الأمور الذين يقومون بتوصيل أبنائهم للمدارس، حيث سيتزامن ذلك الموعد مع موعد خروجهم إلى أعمالهم، وبالتالي سيتعرضون لازدحامات مرورية، ولذا كان من الأفضل تأخير دوام المؤسسات والدوائر الحكومية والخاصة إلى التاسعة صباحا.
وبين أن هذا القرار "ليس له أي تأثير سلبي على الطلبة وتحصيلهم الدراسي"، مشيرا الى أنه ليس جديدا، وتم العمل بموجبه العام الماضي أيضا.
وأوضح أن الحصة الأولى ستبدأ في 8:30 أي بفارق نصف ساعة عن الموعد السابق قبل تطبيق القرار، ولن يسبب هذا التأخير أي تأثير على الطلبة.
وأشار إلى أن الوزارة تركت حرية الاختيار للمدارس الخاصة بتطبيق هذا القرار، وذلك بما يضمن سلامة الطلبة لديها.
وشاطره الرأي مدير عام مدارس الرأي وكينغستون الدكتور محمد أبو عمارة، الذي قال إن قرار الوزارة بتعديل دوام المدارس الحكومية يعد أمرا صائبا خاصة مع الأيام المقبلة عندما يتأخر شروق الشمس في فصل الشتاء.
وأضاف أبو عمارة أن المدارس الخاصة تركت لها حرية الاختيار بتطبيق القرار، كونها مرتبطة بجولات الباصات، ولذا يصعب عليها تطبيقه.
وبين أن القرار، رغم صحته، إلا أن مدارس الفترتين ستكون أكثر تأثرا به من خلال جعل الحصة مدتها 35 دقيقة بدلا من 45 دقيقة.
بدوره، قال أستاذ علم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي إن تعديل مواعيد الدوام المدرسي خطوة إيجابية، رغم أن قرار تثبيت التوقيت الصيفي طوال العام ليس صحيحا.
وبين الخزاعي أن هذا القرار جنب الطلبة الخروج إلى مدارسهم قبل شروق الشمس، خاصة للطلبة الذين يذهبون سيرا على الأقدام، لكنه في المقابل سيزيد من إشكالية الاختناقات المروية التي ستشهدها الطرق صباحا مع تزامن خروج الطلبة إلى مدارسهم مع الموظفين الذاهبين إلى دوامهم.
وأضاف أنه سيكون هناك خوف من أن يكون القرار مصدر إزعاج لأولياء أمور يقطنون في أماكن بعيدة عن مدارس أبنائهم سيما للطلبة الذين يداومون في الفترة المسائية.

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