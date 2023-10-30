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حزب البناء الوطني تحت التأسيس يشارك بوقفة الرابية.. ويطالب بوقف حرائم الاحتلال في غزة

10/30/2023 4:23:41 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



شارك حزب البناء الوطني تحت التأسيس في الوقفة الاحتجاجية في منطقة الرابية أمس، بخضور عدد من اعضاء الهيئة المؤقته لإدارة الحزب والاعضاء المؤسسين.

وأصدر الحزب بياناً قال فيه "أنه ومع دخول العدوان الهمجي على قطاع غزة أُسبوعه الثالث، وسط صمت دولي مريب وتواطؤ عربي مُستنكرٍ ومُعيب، نرى في حزب البناء الوطني - تحت التأسيس، بأن الإحتلال الغاصب يزداد همجيةً ووحشية، بعدوانه المسعور، غير آبهٍ بمواثيق وقوانين المجتمع الدولي".

وأضاف الحزب" ومن أُردن الحشد والرباط نُعلن تضامننا الكامل مع الشعب الفلسطيني في غزة وباقي أراضي فلسطين المحتلة، ونرى في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حركةَ مقاومةٍ تحررية وطنية، لنؤكد أن هذه الحرب كشفت ضعف ووهن الأنظمة العربية وتقصيرها في دعم المقاومين في فلسطين، وكشفت الهوَّة الواسعة بين الشعوب العربية وانظمتها العاجزة على أحسن تعبير، إن لم نقل المتواطئة.

وأضاف، "كما أننا إذ نحيِّي الموقف الصلب والشجاع لجلالة الملك عبدالله الثاني منذ اندلاع هذا العدوان، ونؤكد على أهمية دعم وإسناد مواقف جلالته الشُجاعة بموقف شعبي رافض لهذا الكيان الغاصب وجرائمه، فإننا نؤكد على أهمية مواصلة الهبَّة الشعبية الواعية والملتزمة".

ودعا الحزب الدول العربية والإسلامية ودول العالم الحر إلى ترجمة لغة الإدانة والإستنكار إلى أفعال، والقيام بدورٍ فاعلٍ ومؤثرٍ وحازمٍ لوقف هذا العدوان فوراً، والسماح بإدخال المساعدات دون قيد أو شرط، وتقديم المجرمين للمحاكم الدولية لينالوا عقابهم الذي يستحقون.

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