قيادي بحماس: ننتظر الكثير من حزب الله ومندهشون من موقف السلطة

أبدى موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس اندهاشه من الموقف“المخزي لإخواننا في السلطة الفلسطينية” في رام الله، على حد وصفه.

وقال أبو مرزوق في لقاء مع الجزيرة مباشر، الأحد: "كنا ننتظر الكثير من حزب الله ومن إخواننا في الضفة لكننا مندهشون من الموقف المخزي لإخواننا في السلطة"

وأضاف أبو مرزوق، أن "هناك أصواتا جيدة بين مسؤولي السلطة، لكن بقية الأصوات تدّعي كثيرا".

وذكر أن هناك الكثير من "الأجانب" أبلغوه بأن أعضاء في السلطة الفلسطينية وبعض الدول العربية يطالبون الغرب سرا بالقضاء على حماس.

(الأناضول)