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انخفاض أسعار النفط

10/30/2023 4:23:14 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



انخفضت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة اليوم الاثنين، قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وبيانات الصناعات التحويلية في الصين هذا الأسبوع.
ووفقا لوكالة" بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.6 بالمئة أو 1.1 دولار إلى 89.37 دولار للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط 1.2 بالمئة أو 1.34 دولار إلى 84.20 دولار للبرميل.
وصعد الخامان 3 بالمئة يوم الجمعة، عند الإغلاق.

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