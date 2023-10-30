ترامب: أنا أول رئيس أميركي منذ 72 عاما لم يبدأ حرباً

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
لفت الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى أنه الرئيس الوحيد في البلاد منذ 72 عاما الذي لم يبدأ حربا، قائلا: "لا لم أبدأ حروبا، بل أنهيتها"، بحسب "روسيا اليوم" .
وفي أحد التجمعات الانتخابية في ولاية آيوا، ضمن حملته الرئاسية لانتخابات 2024، قال ترامب: "تذكروا (وزيرة الخارجية السابقة) هيلاري كلينتون التي قالت: "سوف يتسبب في نشوب حرب سوف يسبب الحرب. انظروا إليه، الطريقة التي يتحدث بها، سوف يتسبب في حرب".
أضاف: "أنا قلت: لا، بالطريقة التي أتحدث بها، سأوقف الحروب. أنا الرئيس الوحيد منذ 72 عاما الذي لم يبدأ حربا. لا، لم نبدأ، بل أنهينا الحروب. لقد قضينا على داعش. لقد خرجنا من سوريا، وخرجنا من العراق".
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