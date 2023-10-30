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ترامب: أنا أول رئيس أميركي منذ 72 عاما لم يبدأ حرباً

10/30/2023 4:23:13 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



لفت الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى أنه الرئيس الوحيد في البلاد منذ 72 عاما الذي لم يبدأ حربا، قائلا: "لا لم أبدأ حروبا، بل أنهيتها"، بحسب "روسيا اليوم" .
وفي أحد التجمعات الانتخابية في ولاية آيوا، ضمن حملته الرئاسية لانتخابات 2024، قال ترامب: "تذكروا (وزيرة الخارجية السابقة) هيلاري كلينتون التي قالت: "سوف يتسبب في نشوب حرب سوف يسبب الحرب. انظروا إليه، الطريقة التي يتحدث بها، سوف يتسبب في حرب".

أضاف: "أنا قلت: لا، بالطريقة التي أتحدث بها، سأوقف الحروب. أنا الرئيس الوحيد منذ 72 عاما الذي لم يبدأ حربا. لا، لم نبدأ، بل أنهينا الحروب. لقد قضينا على داعش. لقد خرجنا من سوريا، وخرجنا من العراق".

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