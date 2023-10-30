شيبسي تستكمل عملية الاستحواذ على ستوك وان وتوسّع قائمة منتجاتها

MENAFN - AETOSWire) استكملت شركة شيبسي الرائدة في تقديم البرمجيات اللوجستية على شكل خدمات، عملية الاستحواذ على "ستوك وان" ، وهي شركة خدمات الحلول التقنية لإدارة المخزون بالإضافة إلى نظام إدارة المستودعات قائم على السحابة. ويأتي هذا الاستحواذ كجزء من جهود شيبسي لتوسيع نطاق أعمالها وتقديم المزيد من المنتجات.

يساهم هذا الاستحواذ الاستراتيجي في تعزيز التزام شيبسي بتوفير منصة تقنية لوجستية متكاملة لخدمة عملائها من المؤسسات في مختلف القطاعات. كما يساعد إطلاق المزيد من المنتجات المتكاملة في منح العملاء فرصة الاستفادة من تجربة استخدام شاملة لإدارة الخدمات اللوجستية عبر مراحل النقل وإدارة المستودعات وتنفيذ الطلبات. ومن المنتظر أن تساهم هذه الجهود في مساعدة الشركات على خفض التكاليف اللوجستية وتقديم تجارب استخدام تضمن رضا العملاء، إضافة إلى عن أتمتة العمليات التشغيلية وكل ذلك ضمن منصة واحدة.

وحول هذا الاستحواذ، قال سوهام تشوكشي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة شيبسي: "تعمل شيبسي على توصيل ما يقارب 150 مليون شحنة شهرياً لأكثر من 220 عميلاً من المؤسسات والشركات، ويستلزم ذلك عمليات تتبع لأكثر من 650,000 حاوية شهرياً. وبمثل هذا التعزيز للإمكانيات بإضافة نظام إدارة المستودعات (WMS) وقدرات إدارة المخزون امتداداً استراتيجياً لما لكفاءات الشركة، مما يتكامل مع مهمة شيبسي الأساسية. ويتناغم هذا الاستحواذ إستراتيجياً مع رؤيتنا المتعلقة بتوفير حلول إدارة لوجستية شاملة وقابلة للتوسّع مع ضمان الفاعلية ومنح عملائنا مميزات تقنية مثل الأتمتة، بما يغطي جميع مراحل تقديم الخدمات من التخزين والنقل وتلبية الطلبات وإدارة العمليات التشغيلية."

بدوره، قال راجان إكامبارام، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة ستوك وان: "يضمن الجمع بين قدرات نظام إدارة المستودعات ونظام إدارة عمليات النقل والعمل وفق سلسلة التوريد شاملة لتلبية الطلبات تقديم تجارب استخدام سلسة ويوفر المزيد من القيمة المضافة لعملائنا من الشركات والمؤسسات. ونسعى بجد لمساعدة الشركات للتوفير في التكاليف مع تحسين مستويات الخدمة وأتمتة عملياتها التشغيلية."

يعزز استحواذ شركة شيبسي على ستوك وان من مساعيها للريادة في مجال التقنية اللوجستية، كما يمهد الطريق لمزيد من تبسيط العمليات في ظل أساليب التجارة الحديثة سريعة التطور، وتنسجم هذه الخطوة مع التحول العالمي نحو الحلول اللوجستية الفعالة والصديقة للبيئة، فضلاً عن تمكين الشركات من خدمة عملائها دون إغفال أهمية الاستدامة ورفع الكفاءة التشغيلية.

تتطلع شيبسي بكل حماس للمستقبل وللاستفادة من الفرص التي يوفرها هذا الاستحواذ. كما تعمل الشركة الآن على الإعداد لخطط الدمج بما يضمن التكامل السلس بين قدرات إدارة المستودعات والتخزين المختلفة لتقديمها ضمن المنصة الحالية للشركة، لتصبح شيبسي مزوداً للحلول اللوجستية الشاملة بما يسهل على العملاء اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً تعتمد على البيانات المؤسسية.

معلومات حول شركة شيبسي:

شيبسي إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير البرمجيات اللوجستية على شكل خدمات (SaaS)، تساهم جهودها المستمرة في تغيير كيفية إدارة الشركات لعملياتها اللوجستية. تركز على الابتكار ورفع الكفاءة وتحقيق رضا العملاء، مما يمكنها من إيجاد حلول تقنية متطورة تساعد على تمكين الشركات من التوفير في التكاليف وتحسين تجارب العملاء وأتمتة العمليات بكل سلاسة. تعمل على إعادة تشكيل مستقبل الخدمات اللوجستية بما تقدمه من حلول تقنية تعمل بالذكاء الاصطناعي. لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة .