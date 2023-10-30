توسع شركة AIT Worldwide Logistics يتواصل في ماليزيا وسنغافورة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- لقد افتتحت شركة AIT Worldwide Logistics الرائدة في حلول سلسلة الإمداد موقعين جديدين في جنوب شرق آسيا، أحدهما في مدينة بينانغ في ماليزيا، والآخر في سنغافورة. بإضافة هذين المكتبين يتوسع الحضور الجغرافي لشركة AIT في آسيا ليشمل ست بلدان، ما يدعم العملاء الذين يواصلون تنويع مصادر المكونات والسلع النهائية.

وفق تصريحات Greg Weigel، مسؤول الأعمال الأول في شركة AIT، فإن المنشأتين الجديدتين هم آخر مثال على قدرة الشركة على التكيف ومرونتها في الاستجابة للمطالب المتغيرة من العملاء في المنطقة.

قال Weigel "إن تأسيس فريقين مخصصين في ماليزيا وسنغافورة يقدم مزيدًا من الدعم لأعمال AIT القوية في جنوب شرق آسيا، مع تقوية العلاقات مع الشركاء المحليين. إن الحضور المتوسع من شركة AIT يساعد شركات الشحن على الحد من الخطر عن طريق الاعتماد على تنوع أكبر في خيارات المصادر في سلاسل إمدادهم".

تحت إدارة Wilson Lee، نائب الرئيس الأول في آسيا، يشرف Siau Hwee Tan، المدير الإقليمي لشركة AIT في سنغافورة وماليزيا وتايلند على مكتبي الشركة الجديدين في بينانغ وسنغافورة، واللذين يقدمان خدمات إعادة شحن شاملة مع تركيز أساسي على الواردات والصادرات جوًا وعبر المحيط.

قال Lee "ينمو التصنيع سريعًا في جنوب شرق آسيا، وخاصةً في ماليزيا، ويقدم خبراؤنا المتخصصون في كلا الموقعين الحديثي الافتتاح خدماتهم بالفعل للعملاء قطاعات السيارات والصناعة والتكنولوجيا. كما تتمتع شركة AIT بشبكات عالمية جيدة التأسيس لدعم متطلبات الشحن الخاصة للبضائع الاستهلاكية بالتجزئة ولوجستيات الطعام والعلوم الحيوية، ولذلك نحن في موضع جيد لتقديم تجهيز سلس للعملاء في تلك الصناعات".

يقع كلا الموقعين في ماليزيا وسنغافورة بالقرب من مطارات وموانئ رئيسية. تضم المنشأتان الجديدتان أكثر من دستة من مكاتب AIT في أنحاء آسيا وأكثر من 110 مكاتب في أنحاء العالم. تتوقع الشركة أن تفتح منشآت إضافية في المنطقة في عام 2024.

AIT بينانغ

BHL Tower

51-9- F Jalan Sultan Ahmad Shah

10050 George Town, Penang, Malaysia

AIT سنغافورة

80 Marine Parade Road

#18-03 Parkway Parade

Singapore 44926

للاطلاع على مزيد من الصور المرتبطة بهذا الإعلان، يرجى زيارة صفحتي موقعي ماليزيا وسنغافورة على موقع AIT الإلكتروني: .

نبذة عن شركة AIT Worldwide Logistics

شركة AIT Worldwide Logistics شركة عالمية لإعادة الشحن تساعد الشركات على النمو عن طريق توسيع الوصول إلى الأسواق في كل أنحاء العالم حيث يمكنها البيع و/أو التوريد لموادها الخام ومكوناتها وسلعها النهائية. على مدار أكثر من 40 عامًا، اعتمدت الشركة الرائدة في مجال حلول سلسلة الإمداد، والتي يقع مقرها في شيكاغو، على نهج تشاوري لبناء شبكة عالمية وشراكات محل ثقة في كل صناعة تقريبًا، بما في ذلك الطيران والفضاء، والسيارات، والبضائع الاستهلاكية بالتجزئة، والطعام، والحكومة، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا المتقدمة، والصناعة وعلوم الحياة. بدعم من تكنولوجيا قابلة للتوسع وسهلة الاستخدام، يعمل نموذج العمل المرن من شركة AIT على تخصيص عمليات التوصيل بالكامل عبر البحر والجو والأرض والسكك الحديدية في الوقت المناسب وفي حدود الميزانية. في وجود زملاء خبراء يعملون في أكثر من 110 مواقع في أنحاء العالم في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، تشمل خيارات الخدمة الكاملة من شركة AIT أيضًا التخليص الجمركي وإدارة المخازن والخدمات المكتبية. تعرف على المزيد من الموقع .

مهمتنا

نسعى بقوة في شركة AIT نحو فرص لكسب ثقة عملائنا عن طريق تقديم حلول استثنائية للوجستيات العالمية مع النظر بتقدير كبير لزملائنا في العمل وشركائنا ومجتمعاتنا.

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