توسع شركة AIT Worldwide Logistics يتواصل في ماليزيا وسنغافورة

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- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- لقد افتتحت شركة AIT Worldwide Logistics الرائدة في حلول سلسلة الإمداد موقعين جديدين في جنوب شرق آسيا، أحدهما في مدينة بينانغ في ماليزيا، والآخر في سنغافورة. بإضافة هذين المكتبين يتوسع الحضور الجغرافي لشركة AIT في آسيا ليشمل ست بلدان، ما يدعم العملاء الذين يواصلون تنويع مصادر المكونات والسلع النهائية.
وفق تصريحات Greg Weigel، مسؤول الأعمال الأول في شركة AIT، فإن المنشأتين الجديدتين هم آخر مثال على قدرة الشركة على التكيف ومرونتها في الاستجابة للمطالب المتغيرة من العملاء في المنطقة.
قال Weigel "إن تأسيس فريقين مخصصين في ماليزيا وسنغافورة يقدم مزيدًا من الدعم لأعمال AIT القوية في جنوب شرق آسيا، مع تقوية العلاقات مع الشركاء المحليين. إن الحضور المتوسع من شركة AIT يساعد شركات الشحن على الحد من الخطر عن طريق الاعتماد على تنوع أكبر في خيارات المصادر في سلاسل إمدادهم".
تحت إدارة Wilson Lee، نائب الرئيس الأول في آسيا، يشرف Siau Hwee Tan، المدير الإقليمي لشركة AIT في سنغافورة وماليزيا وتايلند على مكتبي الشركة الجديدين في بينانغ وسنغافورة، واللذين يقدمان خدمات إعادة شحن شاملة مع تركيز أساسي على الواردات والصادرات جوًا وعبر المحيط.
قال Lee "ينمو التصنيع سريعًا في جنوب شرق آسيا، وخاصةً في ماليزيا، ويقدم خبراؤنا المتخصصون في كلا الموقعين الحديثي الافتتاح خدماتهم بالفعل للعملاء قطاعات السيارات والصناعة والتكنولوجيا. كما تتمتع شركة AIT بشبكات عالمية جيدة التأسيس لدعم متطلبات الشحن الخاصة للبضائع الاستهلاكية بالتجزئة ولوجستيات الطعام والعلوم الحيوية، ولذلك نحن في موضع جيد لتقديم تجهيز سلس للعملاء في تلك الصناعات".
يقع كلا الموقعين في ماليزيا وسنغافورة بالقرب من مطارات وموانئ رئيسية. تضم المنشأتان الجديدتان أكثر من دستة من مكاتب AIT في أنحاء آسيا وأكثر من 110 مكاتب في أنحاء العالم. تتوقع الشركة أن تفتح منشآت إضافية في المنطقة في عام 2024.
AIT بينانغ
BHL Tower
51-9- F Jalan Sultan Ahmad Shah
10050 George Town, Penang, Malaysia
AIT سنغافورة
80 Marine Parade Road
#18-03 Parkway Parade
Singapore 44926
للاطلاع على مزيد من الصور المرتبطة بهذا الإعلان، يرجى زيارة صفحتي موقعي ماليزيا وسنغافورة على موقع AIT الإلكتروني: .
نبذة عن شركة AIT Worldwide Logistics
شركة AIT Worldwide Logistics شركة عالمية لإعادة الشحن تساعد الشركات على النمو عن طريق توسيع الوصول إلى الأسواق في كل أنحاء العالم حيث يمكنها البيع و/أو التوريد لموادها الخام ومكوناتها وسلعها النهائية. على مدار أكثر من 40 عامًا، اعتمدت الشركة الرائدة في مجال حلول سلسلة الإمداد، والتي يقع مقرها في شيكاغو، على نهج تشاوري لبناء شبكة عالمية وشراكات محل ثقة في كل صناعة تقريبًا، بما في ذلك الطيران والفضاء، والسيارات، والبضائع الاستهلاكية بالتجزئة، والطعام، والحكومة، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا المتقدمة، والصناعة وعلوم الحياة. بدعم من تكنولوجيا قابلة للتوسع وسهلة الاستخدام، يعمل نموذج العمل المرن من شركة AIT على تخصيص عمليات التوصيل بالكامل عبر البحر والجو والأرض والسكك الحديدية في الوقت المناسب وفي حدود الميزانية. في وجود زملاء خبراء يعملون في أكثر من 110 مواقع في أنحاء العالم في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، تشمل خيارات الخدمة الكاملة من شركة AIT أيضًا التخليص الجمركي وإدارة المخازن والخدمات المكتبية. تعرف على المزيد من الموقع .
مهمتنا
نسعى بقوة في شركة AIT نحو فرص لكسب ثقة عملائنا عن طريق تقديم حلول استثنائية للوجستيات العالمية مع النظر بتقدير كبير لزملائنا في العمل وشركائنا ومجتمعاتنا.
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