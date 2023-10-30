قمّة مستخدمي شيري الدولية تأخذ زمام المبادرة في مجال الابتكار والمبادرات الإنسانية

MENAFN - AETOSWire) حققت شركة "شيري"، وهي العلامة التجارية الرائدة في قطاع السيارات، نجاحاً باهراً خلال فعالية يوم التكنولوجيا الخاص بها لعام 2023، التي أُقيمت في 16 أكتوبر في مدينة ووهو الصينية، كجزء من فعاليات قمة مستخدمي "شيري" الدولية التي تنظمها. وتحت شعار "الابتكار المُتاح للجميع"، شكّل هذا الحدث فرصة لاستعراض التقدم الملحوظ الذي حققته "شيري" في مجال التكنولوجيا وتوسعها العالمي، كما سلّط الضوء على سعي العلامة التجارية الدؤوب والمستمر لتحقيق التقدم التكنولوجي الاستراتيجي وعلى أحدث إنجازاتها في هذا المجال.

أقيمت الندوة التكنولوجية الكبرى الأولى لشركة شيري وشهدت حضوراً عدده أكثر من 600 مشارك من أكثر من 30 دولة مختلفة. وكان من بين الحضور ممثلو وسائل الإعلام، والمسؤولون الحكوميون، وخبراء الجامعات، وأصحاب المصلحة المحليون والدوليون في“شيري”.

منذ تأسيس العلامة التجارية، أي قبل 26 عاماً، أثبتت "شيري" التزامها بالابتكار من خلال تنظيمها معارض للسيارات الهجينة والكهربائية والتقنيات الخارجية.

وفي كلمة ألقاها خلال الحدث، قال يين تونغيو، رئيس لجنة ممثلي الشركة ورئيس مجموعة "شيري" القابضة المحدودة: "يتمثل هدفنا في إنشاء منظومة مبتكرة قوّية وناجحة للغاية ذات جوهر قوي. إذ لا تكتفي 'شيري' بتكريس جهودها لرعاية المواهب داخل الشركة فحسب، إنما تدأب أيضاً باستمرار لاستقطاب كبار الخبراء من جميع أنحاء العالم".

وفي ما يتعلق بابتكار المنتجات، أكد تونغيو أنّ "شيري" تركز على خطوط الإنتاج المتطورة لابتكار منتجات مميزة وعصرية وعالية الجودة. وأضاف: "إنّنا نسعى لبناء سمعة طيبة تتحدث عن نفسها، وتُحدث تأثيراً كبيراً في مساعينا".

ومع اكتساب الشركة قاعدة مستخدمين عالمية تتجاوز 12 مليون مستخدم في أكثر من 80 دولة، ارتفع مستوى القدرة على تمييز علامة "شيري" التجارية بمعدل 300 في المائة، مع معدّل توصية يتخطّى الـ60 في المائة. وعلى مدى الأعوام الأربعة الماضية، حققت "شيري" معدل نمو مركب يصل إلى 91 في المائة. وفي هذا السياق، أشار تشانغ شنغشان، مساعد المدير العام لشركة "شيري" ونائب الرئيس التنفيذي لشركة "شيري إنترناشونال"، بأنّ المستخدمين ينظرون حالياً إلى 'شيري' باعتبارها شركة 'تكنولوجية' و'عصرية'، فضلاً عن كونها شركة 'اقتصادية' و'موثوقة'".

هذا وتخطط "شيري" لإطلاق سلسلة من طرازات السيارات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن والسيارات التي تعمل بالبطارية باستخدام تكنولوجيا متطورة اعتباراً من عام 2024، ما يعزز مكانتها كشركة رائدة في مجالي التكنولوجيا والاستدامة.

بالإضافة إلى ذلك، تضمّنن الفعالية شهادات من مستخدمين في تركيا والمملكة العربية السعودية وتشيلي، تؤكّد تفاني "شيري" في تعزيز الابتكار الذي يركز على المستخدم. كما شكّل "يوم التكنولوجيا الخاص بـ'شيري' لعام 2023" مناسبة سمحت بكشف النقاب عن استعداد العلامة التجارية لأخذ زمام المبادرة في مستقبل قطاع السيارات من خلال تبنيها لإطار عمل استراتيجي جديد.

وخلال قمة مستخدمي "شيري" الدولية، وكجزء من استراتيجية "شيري" العالمية والتزامها بالأنشطة الخيرية، أعلنت العلامة التجارية عن إبرام شراكة مهمة مع منظمة اليونيسف لدعم برامج التعليم على نطاق عالمي. وقد تجلّت هذه الشراكة بين "شيري" واليونيسف في توقيع اتفاقية مدتها سنتان بقيمة 6 ملايين دولار أمريكي لدعم برامج التعليم العالمية، مع التركيز على مساعدة الأطفال المعرّضين للمخاطر. ويأتي هذا التعاون استجابةً للنتائج التي توصلت إليها اليونيسف ومفادها أنّ 70 في المائة من الأطفال في سن العاشرة في جميع أنحاء العالم يواجهون صعوبةً في قراءة الجُمل الأساسية وفهمها، وهو رقم تفاقم مع ظهور جائحة "كوفيد-19".

تهدف هذه الشراكة إلى توفير بيئات تعليمية آمنة وشاملة للأطفال والمراهقين تضمن لهم التكافؤ في فرص التعلم والحصول على وظائف. كما ستدعم "شيري" البرامج التعليمية في كلّ من الصين والمكسيك وجنوب أفريقيا وتركيا. ومن خلال مساهمتها في الجهود التي تبذلها منظمة اليونيسف، تتطلّع "شيري" إلى الاضطلاع بدور مهمّ في تعزيز مسار تعليم الأطفال والتقدم الاجتماعي.

تجدر الإشارة إلى أن منظمة اليونيسف نجحت في السابق بدعم من شركائها في مساعدة ملايين الأطفال في الحصول على تعليم جيد. وترى "شيري"، التي تعمل في أكثر من 80 دولة، أنّ المسؤولية الاجتماعية تُعدّ جزءاً أساسياً من حضورها العالمي وهي ملتزمة بدعم المبادرات الإنسانية.