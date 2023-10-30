قمّة مستخدمي شيري الدولية تأخذ زمام المبادرة في مجال الابتكار والمبادرات الإنسانية

(MENAFN
- AETOSWire) حققت شركة "شيري"، وهي العلامة التجارية الرائدة في قطاع السيارات، نجاحاً باهراً خلال فعالية يوم التكنولوجيا الخاص بها لعام 2023، التي أُقيمت في 16 أكتوبر في مدينة ووهو الصينية، كجزء من فعاليات قمة مستخدمي "شيري" الدولية التي تنظمها. وتحت شعار "الابتكار المُتاح للجميع"، شكّل هذا الحدث فرصة لاستعراض التقدم الملحوظ الذي حققته "شيري" في مجال التكنولوجيا وتوسعها العالمي، كما سلّط الضوء على سعي العلامة التجارية الدؤوب والمستمر لتحقيق التقدم التكنولوجي الاستراتيجي وعلى أحدث إنجازاتها في هذا المجال.
أقيمت الندوة التكنولوجية الكبرى الأولى لشركة شيري وشهدت حضوراً عدده أكثر من 600 مشارك من أكثر من 30 دولة مختلفة. وكان من بين الحضور ممثلو وسائل الإعلام، والمسؤولون الحكوميون، وخبراء الجامعات، وأصحاب المصلحة المحليون والدوليون في“شيري”.
منذ تأسيس العلامة التجارية، أي قبل 26 عاماً، أثبتت "شيري" التزامها بالابتكار من خلال تنظيمها معارض للسيارات الهجينة والكهربائية والتقنيات الخارجية.
وفي كلمة ألقاها خلال الحدث، قال يين تونغيو، رئيس لجنة ممثلي الشركة ورئيس مجموعة "شيري" القابضة المحدودة: "يتمثل هدفنا في إنشاء منظومة مبتكرة قوّية وناجحة للغاية ذات جوهر قوي. إذ لا تكتفي 'شيري' بتكريس جهودها لرعاية المواهب داخل الشركة فحسب، إنما تدأب أيضاً باستمرار لاستقطاب كبار الخبراء من جميع أنحاء العالم".
وفي ما يتعلق بابتكار المنتجات، أكد تونغيو أنّ "شيري" تركز على خطوط الإنتاج المتطورة لابتكار منتجات مميزة وعصرية وعالية الجودة. وأضاف: "إنّنا نسعى لبناء سمعة طيبة تتحدث عن نفسها، وتُحدث تأثيراً كبيراً في مساعينا".
ومع اكتساب الشركة قاعدة مستخدمين عالمية تتجاوز 12 مليون مستخدم في أكثر من 80 دولة، ارتفع مستوى القدرة على تمييز علامة "شيري" التجارية بمعدل 300 في المائة، مع معدّل توصية يتخطّى الـ60 في المائة. وعلى مدى الأعوام الأربعة الماضية، حققت "شيري" معدل نمو مركب يصل إلى 91 في المائة. وفي هذا السياق، أشار تشانغ شنغشان، مساعد المدير العام لشركة "شيري" ونائب الرئيس التنفيذي لشركة "شيري إنترناشونال"، بأنّ المستخدمين ينظرون حالياً إلى 'شيري' باعتبارها شركة 'تكنولوجية' و'عصرية'، فضلاً عن كونها شركة 'اقتصادية' و'موثوقة'".
هذا وتخطط "شيري" لإطلاق سلسلة من طرازات السيارات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن والسيارات التي تعمل بالبطارية باستخدام تكنولوجيا متطورة اعتباراً من عام 2024، ما يعزز مكانتها كشركة رائدة في مجالي التكنولوجيا والاستدامة.
بالإضافة إلى ذلك، تضمّنن الفعالية شهادات من مستخدمين في تركيا والمملكة العربية السعودية وتشيلي، تؤكّد تفاني "شيري" في تعزيز الابتكار الذي يركز على المستخدم. كما شكّل "يوم التكنولوجيا الخاص بـ'شيري' لعام 2023" مناسبة سمحت بكشف النقاب عن استعداد العلامة التجارية لأخذ زمام المبادرة في مستقبل قطاع السيارات من خلال تبنيها لإطار عمل استراتيجي جديد.
وخلال قمة مستخدمي "شيري" الدولية، وكجزء من استراتيجية "شيري" العالمية والتزامها بالأنشطة الخيرية، أعلنت العلامة التجارية عن إبرام شراكة مهمة مع منظمة اليونيسف لدعم برامج التعليم على نطاق عالمي. وقد تجلّت هذه الشراكة بين "شيري" واليونيسف في توقيع اتفاقية مدتها سنتان بقيمة 6 ملايين دولار أمريكي لدعم برامج التعليم العالمية، مع التركيز على مساعدة الأطفال المعرّضين للمخاطر. ويأتي هذا التعاون استجابةً للنتائج التي توصلت إليها اليونيسف ومفادها أنّ 70 في المائة من الأطفال في سن العاشرة في جميع أنحاء العالم يواجهون صعوبةً في قراءة الجُمل الأساسية وفهمها، وهو رقم تفاقم مع ظهور جائحة "كوفيد-19".
تهدف هذه الشراكة إلى توفير بيئات تعليمية آمنة وشاملة للأطفال والمراهقين تضمن لهم التكافؤ في فرص التعلم والحصول على وظائف. كما ستدعم "شيري" البرامج التعليمية في كلّ من الصين والمكسيك وجنوب أفريقيا وتركيا. ومن خلال مساهمتها في الجهود التي تبذلها منظمة اليونيسف، تتطلّع "شيري" إلى الاضطلاع بدور مهمّ في تعزيز مسار تعليم الأطفال والتقدم الاجتماعي.
تجدر الإشارة إلى أن منظمة اليونيسف نجحت في السابق بدعم من شركائها في مساعدة ملايين الأطفال في الحصول على تعليم جيد. وترى "شيري"، التي تعمل في أكثر من 80 دولة، أنّ المسؤولية الاجتماعية تُعدّ جزءاً أساسياً من حضورها العالمي وهي ملتزمة بدعم المبادرات الإنسانية.
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