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إغلاق مطار روسي بعد هبوط طائرة إسرائيلية

10/30/2023 4:12:56 AM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت هيئة الطيران الروسية (روسافياتسيا) أن قوات الأمن أخلت مطار محج قلعة في داغستان من جميع المواطنين غير المصرح لهم بدخوله اعتبارا من مساء يوم الأحد، بحسب ما نقلت "رويترز".
كما نقلت "فرانس برس" عن هيئة الطيران الروسية قولها: "تحرير مطار داغستان من مقتحميه وإغلاقه حتى 6 نوفمبر".
وقد اقتحم عشرات المحتجين مساء الأحد مطار محج قلعة في عاصمة جمهورية داغستان الروسية ذات الغالبية المسلمة في القوقاز، بعد سريان أنباء عن هبوط طائرة آتية من إسرائيل، ما أدى لإغلاقه أمام حركة الملاحة الجوية.

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