إغلاق مطار روسي بعد هبوط طائرة إسرائيلية

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت هيئة الطيران الروسية (روسافياتسيا) أن قوات الأمن أخلت مطار محج قلعة في داغستان من جميع المواطنين غير المصرح لهم بدخوله اعتبارا من مساء يوم الأحد، بحسب ما نقلت "رويترز".
كما نقلت "فرانس برس" عن هيئة الطيران الروسية قولها: "تحرير مطار داغستان من مقتحميه وإغلاقه حتى 6 نوفمبر".
وقد اقتحم عشرات المحتجين مساء الأحد مطار محج قلعة في عاصمة جمهورية داغستان الروسية ذات الغالبية المسلمة في القوقاز، بعد سريان أنباء عن هبوط طائرة آتية من إسرائيل، ما أدى لإغلاقه أمام حركة الملاحة الجوية.
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