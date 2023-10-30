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اختطاف والديّ نجم نادي ليفربول الإنجليزي

10/30/2023 4:12:55 AM
(MENAFN- Al Watan) أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو الأحد أن الشرطة نجحت في تحرير والدة نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب كولومبيا لكرة القدم لويس دياز عقب اختطافها وزوجها، مشيرا إلى أن البحث جار عن الوالد.
وقال الرئيس عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) "خلال عملية +الإنقاذ+ في بارانكاس (شمال كولومبيا)، تم تحرير والدة لويس دياز، ونواصل البحث عن الأب".
وذكرت وسائل الإعلام الكولومبية أن والدي الجناح الأيسر البالغ من العمر 26 عاما، كانا في محطة وقود في بلدتهما، في مقاطعة لاغواخيرا، عندما اقترب منهما رجال مسلحون على دراجات نارية.
وقال مدير الشرطة العام وليام سالامانكا، بعد محادثة هاتفية مع والدة اللاعب حسب مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي: "بفضل الخطة التي نشرتها الشرطة في وقت قياسي عثرنا بالفعل على الأم سالمة معافاة ونواصل البحث بنشاط عن الأب".
وذكرت الهيئة المكلفة بالتحقيق أنه "منذ علم مكتب المدعي العام بحادثة الاختطاف يعمل المدعون العامون والشرطة والجنود على تحديد مكان تواجد هؤلاء الأشخاص، وتحديد المسؤولين عن ذلك".
وأعلن سالامانكا نشر عناصر من المخابرات وإقامة نقاط تفتيش.
وقال الجيش إن مروحية عسكرية من طراز بلاك هوك تحلق فوق المنطقة للعثور على الخاطفين ووالد اللاعب.
وكان والد نجم ليفربول لويس مانويل دياس مدربا متطوعا في مدرسة كرة القدم الوحيدة في بارانكاس، وهي بلدة يبلغ عدد سكانها حوالي 38 ألف نسمة، حيث ظهر ابنه لأول مرة.
من جانبها، أدانت والية لاغواخيرا، ديالا ويلشيز، عملية الاختطاف هذه، وقالت على منصة "إكس": "لقد أصدرت تعليمات إلى السلطات لكي تضع على الفور وسائل العثور عليهما"، داعية الخاطفين إلى "تسليم ضحيتيهما على الفور".
ولم يعلق لويس دياز على عملية الاختطاف.
ويلعب دياز مع ليفربول منذ عام 2022، عندما انتقل إلى صفوفه قادما من بورتو البرتغالي مقابل 60 مليون يورو.
وأصدر نادي ليفربول بيانا رسميا الأحد بشأن تعرض عائلة دياس للاختطاف في كولومبيا، وقال: "يؤكد النادي أنه على علم بالأزمة المتعلقة بعائلة لويس دياس في كولومبيا، ونتمسك بأمل كبير أن يتم حل هذه المسألة بأمان وفي أقرب فرصة ممكنة.. في هذه الأثناء، ستظل رعاية مصالح اللاعب هي أولويتنا المباشرة".

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