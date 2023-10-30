أور للتأجير التمويلى تعتزم طرح سندات توريق بقيمة 1.7 مليار جنيه الشهر المقبل

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم شركة أور للتأجير التمويلى، إحدى شركات، إصدار سندات توريق بقيمة 1.7 مليار جنيه الشهر المقبل.

وقالت مصادر لـ”البورصة”، إن الشركة تجهز ملف الإصدار للتقدم للهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يتم الإصدار بحلول النصف الثاني من الشهر المقبل.

وأوضحت المصادر، أن الشركة تخطط لتوظيف حصيلة الإصدار لتنويع العمليات التمويلية، إلى جانب سداد بعض الالتزامات المالية للبنوك.

وتابعت أن شركة أور كابيتال تلعب دور المستشار المالي ومنسق الإصدار، فيما يقوم مكتب الدريني وشركاؤه بدور المستشار القانونى للإصدار.

على صعيد متصل، توقعت المصادر إتمام شركة أور للتمويل الاستهلاكى إصدار سندات توريق الأسبوع الجاري بقيمة 300 مليون جنيه.

واستمر نشاط التوريق فى أدائه القوى للعام الثانى على التوالى مع توسع شركات التمويل الاستهلاكى وعودة هيئة المجتمعات العمرانية المتكررة إلى السوق بإصداراتها ذات الحجم الكبير.

وقال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى بيان سابق، إن المرحلة الحالية تشهد تزايد إقبال كيانات اقتصادية تعمل بأنشطة إنتاجية متنوعة على صيغ التمويل التى تتيحها الأنشطة المالية غير المصرفية، وهو ما يعكس أهمية القطاع المالى غير المصرفى كونه يقدم حلولا تمويلية تراعى احتياجات الشركات للنمو والتوسع.

أضاف فريد أن الحلول المالية تعد أدوات تمويلية واستثمارية بالنسبة للمؤسسات والأفراد، الأمر الذى يتطلب معه الاستمرار فى تحسين وتطوير إجراءات إصدار تلك الأدوات لدورها البارز فى تمويل الشركات والهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة، والسماح بالتداول عليها وإصدارها وقيدها بشكل منظم وقانونى يشجع العديد من الأفراد والمؤسسات للتوجه إليها كإحدى البدائل المناسبة للوصول الى التمويل اللازم للنمو والتوسع وكذا للاستثمار والادخار.