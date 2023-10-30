أور للتأجير التمويلى تعتزم طرح سندات توريق بقيمة 1.7 مليار جنيه الشهر المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعتزم شركة أور للتأجير التمويلى، إحدى شركات أور كابيتال
، إصدار سندات توريق بقيمة 1.7 مليار جنيه الشهر المقبل.
وقالت مصادر لـ”البورصة”، إن الشركة تجهز ملف الإصدار للتقدم للهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يتم الإصدار بحلول النصف الثاني من الشهر المقبل.
وأوضحت المصادر، أن الشركة تخطط لتوظيف حصيلة الإصدار لتنويع العمليات التمويلية، إلى جانب سداد بعض الالتزامات المالية للبنوك.
وتابعت أن شركة أور كابيتال تلعب دور المستشار المالي ومنسق الإصدار، فيما يقوم مكتب الدريني وشركاؤه بدور المستشار القانونى للإصدار.
على صعيد متصل، توقعت المصادر إتمام شركة أور للتمويل الاستهلاكى إصدار سندات توريق الأسبوع الجاري بقيمة 300 مليون جنيه.
واستمر نشاط التوريق فى أدائه القوى للعام الثانى على التوالى مع توسع شركات التمويل الاستهلاكى وعودة هيئة المجتمعات العمرانية المتكررة إلى السوق بإصداراتها ذات الحجم الكبير.
وقال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى بيان سابق، إن المرحلة الحالية تشهد تزايد إقبال كيانات اقتصادية تعمل بأنشطة إنتاجية متنوعة على صيغ التمويل التى تتيحها الأنشطة المالية غير المصرفية، وهو ما يعكس أهمية القطاع المالى غير المصرفى كونه يقدم حلولا تمويلية تراعى احتياجات الشركات للنمو والتوسع.
أضاف فريد أن الحلول المالية تعد أدوات تمويلية واستثمارية بالنسبة للمؤسسات والأفراد، الأمر الذى يتطلب معه الاستمرار فى تحسين وتطوير إجراءات إصدار تلك الأدوات لدورها البارز فى تمويل الشركات والهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة، والسماح بالتداول عليها وإصدارها وقيدها بشكل منظم وقانونى يشجع العديد من الأفراد والمؤسسات للتوجه إليها كإحدى البدائل المناسبة للوصول الى التمويل اللازم للنمو والتوسع وكذا للاستثمار والادخار.
MENAFN30102023000202011048ID1107328386
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.