إكسون وشيفرون.. لماذا انتهت أيام البترول السهلة؟

MENAFN - Al-Borsa News) أمضت شركتا“إكسون موبيل” و”شيفرون” الأيام الأخيرة في إخبار المستثمرين عن سبب رغبتهما في إنفاق 114 مليار دولار مجتمعة على صفقتين ضخمتين، ثم كشفت تقارير أرباحهما الحديثة عن سبب حاجتهما إلى ذلك.

يحوم إنتاج“إكسون” من البترول بالقرب من أدنى مستوياته منذ اندماجها مع“موبيل” قبل أكثر من عقدين، فيما كشفت“شيفرون” عن رياح معاكسة لمشاريع النمو الرئيسية في كازاخستان وحوض بيرميان في غرب تكساس ونيو مكسيكو.

باختصار، لقد ولت أيام النمو السهل في إنتاج البترول، حسب ما قالته وكالة أنباء“بلومبرج”.

كان رد فعل السوق سريعًا ووحشيًا، إذ انخفض سهم“شيفرون” بنحو 7% وأغلق سهم“إكسون” على انخفاض بنسبة 1.9%، حتى مع ارتفاع أسعار البترول بفعل التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط.

بالنسبة لممول البترول الصخري المخضرم دان بيكرينج، فإن استجابة المساهمين تكشف عن مخاوف بشأن أعمال الوقود الأحفوري، خاصة عند مقارنتها بقطاعات أخرى مثل التكنولوجيا.

على عكس منافسيها الأوروبيين، استثمرت“إكسون” و“شيفرون” بكثافة في الوقود الأحفوري خلال طفرة المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في الأربعة أعوام الماضية.

ومع ذلك، كان من الصعب الحصول على إمدادات جديدة من البترول الخام، خصوصا أن الاستكشاف في البحر مكلف ولا يمكن التنبؤ به.

أجرت الشركتان عمليات الاستحواذ الأخيرة من موقع قوة، مقارنة بما كانتا عليه خلال ذروة الوباء، وترجمت القفزة في أسعار الطاقة العام الماضي إلى أرباح قياسية.

كما ارتفعت أسعار أسهمها، الأمر الذي أتاح للمسؤولين التنفيذيين في“إكسون” و“شيفرون” عملة قوية لشراء منافسين أصغر.

لا شك أن شراء“إكسون” لشركة“بايونير ناتشورال ريسورسيز” مقابل 62 مليار دولار، والذي أعلن عنه قبل أسبوعين، سيجعلها المنتج المهيمن في حوض بيرميان.

كما قالت“شيفرون” يوم الاثنين إنها اشترت شركة“هيس” مقابل 52 مليار دولار، مما يمنحها حصة في أحد أكبر وأسرع مشاريع البترول نموًا في العالم في غيانا.

وقال دارين وودز، الرئيس التنفيذي لشركة“إكسون”، في مقابلة مع تلفزيون“بلومبرج”، إن“الصناعة لا تزال تتعافى من تأثير الوباء، وانخفاض مستويات رأس المال التي تم إدخالها عبر الصناعة لتعويض الاستنزاف الذي يحدث”.

من المتوقع أن تعزز صناعة البترول والغاز العالمية الإنفاق بنحو 10% خلال العام الحالي ليصل إلى 545 مليار دولار، إضافة إلى زيادة بنسبة 34% العام الماضي، حسب بنك“جيه بي مورجان تشيس آند كو”.