إكسون وشيفرون.. لماذا انتهت أيام البترول السهلة؟

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أمضت شركتا“إكسون موبيل” و”شيفرون” الأيام الأخيرة في إخبار المستثمرين عن سبب رغبتهما في إنفاق 114 مليار دولار مجتمعة على صفقتين ضخمتين، ثم كشفت تقارير أرباحهما الحديثة عن سبب حاجتهما إلى ذلك.
يحوم إنتاج“إكسون” من البترول بالقرب من أدنى مستوياته منذ اندماجها مع“موبيل” قبل أكثر من عقدين، فيما كشفت“شيفرون” عن رياح معاكسة لمشاريع النمو الرئيسية في كازاخستان وحوض بيرميان في غرب تكساس ونيو مكسيكو.
باختصار، لقد ولت أيام النمو السهل في إنتاج البترول، حسب ما قالته وكالة أنباء“بلومبرج”.
كان رد فعل السوق سريعًا ووحشيًا، إذ انخفض سهم“شيفرون” بنحو 7% وأغلق سهم“إكسون” على انخفاض بنسبة 1.9%، حتى مع ارتفاع أسعار البترول بفعل التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط.
بالنسبة لممول البترول الصخري المخضرم دان بيكرينج، فإن استجابة المساهمين تكشف عن مخاوف بشأن أعمال الوقود الأحفوري، خاصة عند مقارنتها بقطاعات أخرى مثل التكنولوجيا.
على عكس منافسيها الأوروبيين، استثمرت“إكسون” و“شيفرون” بكثافة في الوقود الأحفوري خلال طفرة المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في الأربعة أعوام الماضية.
ومع ذلك، كان من الصعب الحصول على إمدادات جديدة من البترول الخام، خصوصا أن الاستكشاف في البحر مكلف ولا يمكن التنبؤ به.
أجرت الشركتان عمليات الاستحواذ الأخيرة من موقع قوة، مقارنة بما كانتا عليه خلال ذروة الوباء، وترجمت القفزة في أسعار الطاقة العام الماضي إلى أرباح قياسية.
كما ارتفعت أسعار أسهمها، الأمر الذي أتاح للمسؤولين التنفيذيين في“إكسون” و“شيفرون” عملة قوية لشراء منافسين أصغر.
لا شك أن شراء“إكسون” لشركة“بايونير ناتشورال ريسورسيز” مقابل 62 مليار دولار، والذي أعلن عنه قبل أسبوعين، سيجعلها المنتج المهيمن في حوض بيرميان.
كما قالت“شيفرون” يوم الاثنين إنها اشترت شركة“هيس” مقابل 52 مليار دولار، مما يمنحها حصة في أحد أكبر وأسرع مشاريع البترول نموًا في العالم في غيانا.
وقال دارين وودز، الرئيس التنفيذي لشركة“إكسون”، في مقابلة مع تلفزيون“بلومبرج”، إن“الصناعة لا تزال تتعافى من تأثير الوباء، وانخفاض مستويات رأس المال التي تم إدخالها عبر الصناعة لتعويض الاستنزاف الذي يحدث”.
من المتوقع أن تعزز صناعة البترول والغاز العالمية الإنفاق بنحو 10% خلال العام الحالي ليصل إلى 545 مليار دولار، إضافة إلى زيادة بنسبة 34% العام الماضي، حسب بنك“جيه بي مورجان تشيس آند كو”.
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