إتش إس بي سي يخطط لإعادة شراء أسهم بقيمة 3 مليارات دولار

MENAFN - Al-Borsa News) يخطط المصرف البريطاني“إتش إس بي سي” لإعادة شراء أسهم بقيمة 3 مليارات دولار إضافية، وأوضح أن الفوائد المرتفعة تواصل تعزيز النمو.

وسجل أكبر البنوك الأوروبية من حيث الأصول أرباحًا قبل خصم الضرائب بقيمة 7.7 مليار دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، أي أقل من توقعات المحللين البالغة 8.1 مليار دولار، لكنها أعلى من 3.2 مليار دولار المسجلة في نفس الفترة من العام السابق.

وذكر المدير التنفيذي“نويل كوين”: لقد سجلنا أداء ماليًا قويًا على مدار 3 أرباع فصلية متتالية، مشيرًا إلى أن النمو الجيد واسع النطاق الذي حققه البنك كان مدعومًا ببيئة الفائدة.

وأوضح“كوين” في بيان: أعلنا عن ثلاث خطط لإعادة شراء الأسهم هذا العام يصل إجماليها إلى 7 مليارات دولار، فضلاً عن 3 توزيعات نقدية فصلية بإجمالي 30 سنتًا للسهم.

وأضاف البنك في بيانه: نحن نواصل مراقبة المخاطر المتعلقة بتعرضنا لقطاع العقارات التجارية في الصين عن كثب، ولا تزال هناك درجة من عدم اليقين في التوقعات الاقتصادية المستقبلية، وخاصة في المملكة المتحدة.

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