إتش إس بي سي يخطط لإعادة شراء أسهم بقيمة 3 مليارات دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يخطط المصرف البريطاني“إتش إس بي سي” لإعادة شراء أسهم بقيمة 3 مليارات دولار إضافية، وأوضح أن الفوائد المرتفعة تواصل تعزيز النمو.
وسجل أكبر البنوك الأوروبية من حيث الأصول أرباحًا قبل خصم الضرائب بقيمة 7.7 مليار دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، أي أقل من توقعات المحللين البالغة 8.1 مليار دولار، لكنها أعلى من 3.2 مليار دولار المسجلة في نفس الفترة من العام السابق.
وذكر المدير التنفيذي“نويل كوين”: لقد سجلنا أداء ماليًا قويًا على مدار 3 أرباع فصلية متتالية، مشيرًا إلى أن النمو الجيد واسع النطاق الذي حققه البنك كان مدعومًا ببيئة الفائدة.
وأوضح“كوين” في بيان: أعلنا عن ثلاث خطط لإعادة شراء الأسهم هذا العام يصل إجماليها إلى 7 مليارات دولار، فضلاً عن 3 توزيعات نقدية فصلية بإجمالي 30 سنتًا للسهم.
وأضاف البنك في بيانه: نحن نواصل مراقبة المخاطر المتعلقة بتعرضنا لقطاع العقارات التجارية في الصين عن كثب، ولا تزال هناك درجة من عدم اليقين في التوقعات الاقتصادية المستقبلية، وخاصة في المملكة المتحدة.
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