تراجع سهم إيفرجراند إلى أدنى مستوياته على الإطلاق بعد تأجيل جلسة محكمة بشأن التصفية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
هبط سهم شركة العقارات الأكثر مديونية في العالم“إيفرجراند” إلى أدنى مستوياته على الإطلاق خلال تعاملات اليوم الإثنين، بعدما أجلت قاضية في هونج كونج جلسة المحكمة للنظر في التماس التصفية.
وحسبما ذكرت“رويترز”، فإن القاضية“ليندا تشان” بالمحكمة العليا في هونج هونج أجلت جلسة الاستماع من الثلاثين من أكتوبر إلى الرابع من ديسمبر، والتي ستكون الأخيرة قبل اتخاذ قرار بشأن أمر تصفية الشركة.
وذكرت القاضية أنه يجب على مطورة العقارات المتعثرة التقدم بمقترح إعادة هيكلة معدل قبل ذلك التاريخ، وإلا فمن المرجح أن يتم تصفية الشركة.
وجاءت جلسة المحكمة بشأن تسييل الأصول نتيجة دعوى قضائية رفعت عام 2022 من قبل أحد الدائنين وهي“توب شاين جلوبال” والتي كانت مستثمرًا استراتيجيًا لدى منصة المبيعات عبر الإنترنت التابعة لـ“إيفرجراند”.
وخلال التداولات هبط سهم الشركة الصينية في بورصة هونج كونج بأكثر من 20% مقارنة مع إغلاق الجمعة ليسجل أدنى مستوياته على الإطلاق، قبل أن يقلص خسائره إلى 7.20% عند 21.9 سنت هونج كونج.
وتضيف مشكلات“إيفرجراند” المزيد من عدم اليقين إلى أزمة قطاع العقارات الصيني التي تؤثر على النمو الاقتصادي في البلاد.
وتعتبر“إيفرجراند” الشركة العقارية الأكثر مديونية في العالم إذ يبلغ إجمالي التزاماتها أكثر من 325 مليار دولار، وقد تخلفت عن سداد ديونها قبل عامين، وتعمل على خطة سداد جديدة منذ ذلك الحين.
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