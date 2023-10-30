تراجع سهم إيفرجراند إلى أدنى مستوياته على الإطلاق بعد تأجيل جلسة محكمة بشأن التصفية

MENAFN - Al-Borsa News) هبط سهم شركة العقارات الأكثر مديونية في العالم“إيفرجراند” إلى أدنى مستوياته على الإطلاق خلال تعاملات اليوم الإثنين، بعدما أجلت قاضية في هونج كونج جلسة المحكمة للنظر في التماس التصفية.

وحسبما ذكرت“رويترز”، فإن القاضية“ليندا تشان” بالمحكمة العليا في هونج هونج أجلت جلسة الاستماع من الثلاثين من أكتوبر إلى الرابع من ديسمبر، والتي ستكون الأخيرة قبل اتخاذ قرار بشأن أمر تصفية الشركة.

وذكرت القاضية أنه يجب على مطورة العقارات المتعثرة التقدم بمقترح إعادة هيكلة معدل قبل ذلك التاريخ، وإلا فمن المرجح أن يتم تصفية الشركة.

وجاءت جلسة المحكمة بشأن تسييل الأصول نتيجة دعوى قضائية رفعت عام 2022 من قبل أحد الدائنين وهي“توب شاين جلوبال” والتي كانت مستثمرًا استراتيجيًا لدى منصة المبيعات عبر الإنترنت التابعة لـ“إيفرجراند”.

وخلال التداولات هبط سهم الشركة الصينية في بورصة هونج كونج بأكثر من 20% مقارنة مع إغلاق الجمعة ليسجل أدنى مستوياته على الإطلاق، قبل أن يقلص خسائره إلى 7.20% عند 21.9 سنت هونج كونج.

وتضيف مشكلات“إيفرجراند” المزيد من عدم اليقين إلى أزمة قطاع العقارات الصيني التي تؤثر على النمو الاقتصادي في البلاد.

وتعتبر“إيفرجراند” الشركة العقارية الأكثر مديونية في العالم إذ يبلغ إجمالي التزاماتها أكثر من 325 مليار دولار، وقد تخلفت عن سداد ديونها قبل عامين، وتعمل على خطة سداد جديدة منذ ذلك الحين.

أرقام



