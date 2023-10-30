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هبوط الأسهم اليابانية وسط ترقب نتائج اجتماع البنك المركزي

10/30/2023 4:12:47 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات اليوم الإثنين، وسط ترقب الأسواق صدور بيان السياسة النقدية للمصرف المركزي غدًا، قبل يوم واحد من بدء اجتماع الفيدرالي الأمريكي لإقرار سعر الفائدة.

وبدأ بنك اليابان اليوم اجتماع السياسة النقدية الذي يستمر على مدار يومين في ظل الضغوط المتزايدة التي يتعرض لها لتخفيف قبضته على عائدات السندات مع اقتراب عائد السندات لأجل عشر سنوات من سقف سياسة البنك البالغ 1%.

وفي ختام التداولات، هبط مؤشر“نيكي” بنسبة 0.95% إلى 30696 نقطة، وتراجع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 1.04% إلى 2231 نقطة.

وقال“شويتشي أريساوا” المدير العام بقسم بحوث لاستثمار لدى“آيواي كوزمو” إن مؤشر“نيكي” تراجع بضغط من خسائر“داوجونز” الأمريكي في نهاية الأسبوع الماضي، وتردد المستثمرين في الشراء قبل صدور قرارات المصرفين المركزيين في اليابان والولايات المتحدة، وفق ما نقلته وكالة“رويترز”.

وعلى صعيد الأداء الفردي، تراجع سهم صانعة السيارات“هينو موتورز” بنسبة 18.67% خلال الجلسة ليتم إيقاف التداول عليه، وذلك إثر تغيير الشركة توقعات نتائج العام الجاري إلى تحقيق خسارة صافية مقابل توقعاتها السابقة بتسجيل أرباح.

وتراجعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة 0.12% إلى 149.42 ين.

أرقام

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