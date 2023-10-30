هبوط الأسهم اليابانية وسط ترقب نتائج اجتماع البنك المركزي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات اليوم الإثنين، وسط ترقب الأسواق صدور بيان السياسة النقدية للمصرف المركزي غدًا، قبل يوم واحد من بدء اجتماع الفيدرالي الأمريكي لإقرار سعر الفائدة.
وبدأ بنك اليابان اليوم اجتماع السياسة النقدية الذي يستمر على مدار يومين في ظل الضغوط المتزايدة التي يتعرض لها لتخفيف قبضته على عائدات السندات مع اقتراب عائد السندات لأجل عشر سنوات من سقف سياسة البنك البالغ 1%.
وفي ختام التداولات، هبط مؤشر“نيكي” بنسبة 0.95% إلى 30696 نقطة، وتراجع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 1.04% إلى 2231 نقطة.
وقال“شويتشي أريساوا” المدير العام بقسم بحوث لاستثمار لدى“آيواي كوزمو” إن مؤشر“نيكي” تراجع بضغط من خسائر“داوجونز” الأمريكي في نهاية الأسبوع الماضي، وتردد المستثمرين في الشراء قبل صدور قرارات المصرفين المركزيين في اليابان والولايات المتحدة، وفق ما نقلته وكالة“رويترز”.
وعلى صعيد الأداء الفردي، تراجع سهم صانعة السيارات“هينو موتورز” بنسبة 18.67% خلال الجلسة ليتم إيقاف التداول عليه، وذلك إثر تغيير الشركة توقعات نتائج العام الجاري إلى تحقيق خسارة صافية مقابل توقعاتها السابقة بتسجيل أرباح.
وتراجعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة 0.12% إلى 149.42 ين.
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