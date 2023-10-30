282 مليون دولار صافي أرباح بروج في الربع الثالث بزيادة 22%

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة بروج للبتروكيماويات، الرائدة في توفير حلول البولي أوليفين المبتكرة والمتنوعة، عن تحقيق أداء مالي قوي خلال الربع الثالث من عام 2023، مسجلة صافي أرباح بقيمة 1.04 مليار درهم، أي 282 مليون دولار، وذلك عن الربع المنتهي في 30 سبتمبر الماضي، بزيادة قدرها 22% مقارنة بالربع السابق.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بروج، هزيم سلطان السويدي، اليوم الإثنين، إن أداء“بروج” القوي في الإنتاج وتحقيقها لأهدافها ساهم في إدارة التكاليف وتحسين الإيرادات من خلال برنامجها الطموح لتعزيز القيمة في إثبات مرونة وقدرة الشركة على مواجهة صعوبات البيئة الاقتصادية العالمية وأسواق البولي أوليفينات المليئة بالتحديات.

وأضاف أن برنامج“بروج” لتعزيز القيمة استطاع تحقيق أثر إيجابي بقيمة 1.54 مليار درهم (420 مليون دولار) خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2023، متجاوزاً بذلك مستهدفات البرنامج البالغة 1.47 مليار درهم (400 مليون دولار) المحددة لعام 2023 بأكمله.

أوضح أن الشركة تواصل تعزيز التزامها بالابتكار لتوسيع حصتها السوقية مع الحفاظ على علاوات سعرية قوية، وقد أظهرت“بروج” مستويات عالية من المرونة والقدرة على التأقلم في ظل التحديات والظروف العالمية للأسواق، كما تتمتع بمكانة جيّدة تمكنها من مواصلة تحقيق مزيد من النمو عبر مختلف دورات السوق، لافتا إلى أن بروج قامت بتوزيع أرباح مرحلية بقيمة 2.4 مليار درهم (650 مليون دولار) خلال الربع الثالث.

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