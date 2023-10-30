282 مليون دولار صافي أرباح بروج في الربع الثالث بزيادة 22%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة بروج للبتروكيماويات، الرائدة في توفير حلول البولي أوليفين المبتكرة والمتنوعة، عن تحقيق أداء مالي قوي خلال الربع الثالث من عام 2023، مسجلة صافي أرباح بقيمة 1.04 مليار درهم، أي 282 مليون دولار، وذلك عن الربع المنتهي في 30 سبتمبر الماضي، بزيادة قدرها 22% مقارنة بالربع السابق.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة بروج، هزيم سلطان السويدي، اليوم الإثنين، إن أداء“بروج” القوي في الإنتاج وتحقيقها لأهدافها ساهم في إدارة التكاليف وتحسين الإيرادات من خلال برنامجها الطموح لتعزيز القيمة في إثبات مرونة وقدرة الشركة على مواجهة صعوبات البيئة الاقتصادية العالمية وأسواق البولي أوليفينات المليئة بالتحديات.
وأضاف أن برنامج“بروج” لتعزيز القيمة استطاع تحقيق أثر إيجابي بقيمة 1.54 مليار درهم (420 مليون دولار) خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2023، متجاوزاً بذلك مستهدفات البرنامج البالغة 1.47 مليار درهم (400 مليون دولار) المحددة لعام 2023 بأكمله.
أوضح أن الشركة تواصل تعزيز التزامها بالابتكار لتوسيع حصتها السوقية مع الحفاظ على علاوات سعرية قوية، وقد أظهرت“بروج” مستويات عالية من المرونة والقدرة على التأقلم في ظل التحديات والظروف العالمية للأسواق، كما تتمتع بمكانة جيّدة تمكنها من مواصلة تحقيق مزيد من النمو عبر مختلف دورات السوق، لافتا إلى أن بروج قامت بتوزيع أرباح مرحلية بقيمة 2.4 مليار درهم (650 مليون دولار) خلال الربع الثالث.
أ ش أ
MENAFN30102023000202011048ID1107328378
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.