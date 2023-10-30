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المركزي الصيني يجري عمليات إعادة شراء عكسية بقيمة 658 مليار يوان

10/30/2023 4:12:45 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن البنك المركزي الصيني، اليوم الإثنين، إجراء عمليات إعادة شراء عكسية بقيمة 658 مليار يوان، أي نحو 91.67 مليار دولار، لمدة سبعة أيام، وبسعر فائدة 1.8%.

وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على استقرار السيولة في النظام المصرفي الصيني في نهاية الشهر.

وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عملية يقوم فيها البنك المركزي بشراء الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم العطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

أ ش أ

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