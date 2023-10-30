المركزي الصيني يجري عمليات إعادة شراء عكسية بقيمة 658 مليار يوان

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن البنك المركزي الصيني، اليوم الإثنين، إجراء عمليات إعادة شراء عكسية بقيمة 658 مليار يوان، أي نحو 91.67 مليار دولار، لمدة سبعة أيام، وبسعر فائدة 1.8%.
وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على استقرار السيولة في النظام المصرفي الصيني في نهاية الشهر.
وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عملية يقوم فيها البنك المركزي بشراء الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم العطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.
أ ش أ
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