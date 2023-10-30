التنمية الزراعية الصيني يصدر قروض خضراء بـ92.2 مليار دولار في 9 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن بنك التنمية الزراعية الصيني، إصدار 662.15 مليار يوان، أي نحو 92.24 مليار دولار، من القروض الخضراء خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بزيادة قدرها 121.49 مليار يوان عن العام الماضي.
وأوضح البنك، اليوم الإثنين، أنه بحلول نهاية سبتمبر، بلغ رصيد القروض الخضراء للبنك 2.3 تريليون يوان، وهو ما يمثل 26.55% من إجمالي رصيد القروض، وفي سبتمبر دعم البنك ما مجموعه 10640 مشروعا أخضر، مما وفر أكثر من 13 مليون طن من الفحم القياسي، وخفض 30 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون ووفر حوالي 250 مليون طن من المياه.
وفي السنوات الأخيرة، دعم البنك عددا من المشاريع الخضراء ذات الفوائد البيئية والاجتماعية الجيدة.
أ ش أ
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