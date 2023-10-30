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التنمية الزراعية الصيني يصدر قروض خضراء بـ92.2 مليار دولار في 9 أشهر

10/30/2023 4:12:45 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن بنك التنمية الزراعية الصيني، إصدار 662.15 مليار يوان، أي نحو 92.24 مليار دولار، من القروض الخضراء خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بزيادة قدرها 121.49 مليار يوان عن العام الماضي.

وأوضح البنك، اليوم الإثنين، أنه بحلول نهاية سبتمبر، بلغ رصيد القروض الخضراء للبنك 2.3 تريليون يوان، وهو ما يمثل 26.55% من إجمالي رصيد القروض، وفي سبتمبر دعم البنك ما مجموعه 10640 مشروعا أخضر، مما وفر أكثر من 13 مليون طن من الفحم القياسي، وخفض 30 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون ووفر حوالي 250 مليون طن من المياه.

وفي السنوات الأخيرة، دعم البنك عددا من المشاريع الخضراء ذات الفوائد البيئية والاجتماعية الجيدة.

أ ش أ

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