منظمة التجارة العالمية تحذر: توسع نطاق الصراع في الشرق الأوسط يضر بالنمو العالمي

MENAFN - Al-Borsa News) حذرت مديرة منظمة التجارة العالمية“نجوزي أوكونجو إيويالا” من أن الصراع الحالي بين حماس وإسرائيل سيؤثر على النمو العالمي حال اتساع نطاقه إلى بقية الشرق الأوسط.

وذكرت في مقابلة مع“سي إن بي سي” على هامش اجتماع مجموعة السبع في أوساكا باليابان: المنطقة هي مصدر للكثير من الطاقة في العالم فيما يتعلق بالغاز الطبيعي والنفط الذي لا يزال قيد الاستخدام إلى حد كبير في جميع أنحاء العالم، لذلك سنرى تأثيرًا على النمو العالمي والتجارة العالمية، مضيفة: نأمل ألا يصل الأمر إلى هذا الحد.

وأشارت إلى أن نمو التجارة“قاتم للغاية” بالفعل بسبب تراجع الطلب الكلي في كافة المجالات، موضحة: الانتعاش في الصين لم يكن قويًا بعد الوباء كما كنا نأمل، لدينا أزمة قطاع العقارات الصيني، كما أن نمو الاتحاد الأوروبي أبطأ من المتوقع أيضًا.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تبدو وكأنها على ما يرام، لكن لا تزال هناك مشكلة تتعلق بتراجع الطلب الكلي، فضلاً عن استمرار التضخم وارتفاع الفائدة لفترة طويلة.

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