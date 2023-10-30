منظمة التجارة العالمية تحذر: توسع نطاق الصراع في الشرق الأوسط يضر بالنمو العالمي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حذرت مديرة منظمة التجارة العالمية“نجوزي أوكونجو إيويالا” من أن الصراع الحالي بين حماس وإسرائيل سيؤثر على النمو العالمي حال اتساع نطاقه إلى بقية الشرق الأوسط.
وذكرت في مقابلة مع“سي إن بي سي” على هامش اجتماع مجموعة السبع في أوساكا باليابان: المنطقة هي مصدر للكثير من الطاقة في العالم فيما يتعلق بالغاز الطبيعي والنفط الذي لا يزال قيد الاستخدام إلى حد كبير في جميع أنحاء العالم، لذلك سنرى تأثيرًا على النمو العالمي والتجارة العالمية، مضيفة: نأمل ألا يصل الأمر إلى هذا الحد.
وأشارت إلى أن نمو التجارة“قاتم للغاية” بالفعل بسبب تراجع الطلب الكلي في كافة المجالات، موضحة: الانتعاش في الصين لم يكن قويًا بعد الوباء كما كنا نأمل، لدينا أزمة قطاع العقارات الصيني، كما أن نمو الاتحاد الأوروبي أبطأ من المتوقع أيضًا.
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تبدو وكأنها على ما يرام، لكن لا تزال هناك مشكلة تتعلق بتراجع الطلب الكلي، فضلاً عن استمرار التضخم وارتفاع الفائدة لفترة طويلة.
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