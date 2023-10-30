Monday, 30 October 2023 01:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هاريس: ليس لدينا أي نية لإرسال قوات مقاتلة أميركية إلى غزة

10/30/2023 4:10:39 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن/PNN- أكدت نائبة الرئيس الأميركي كمالا هاريس، في مقابلة على قناة "سي بي إس"، إن الولايات المتحدة "ليس لديها أي نية" لإرسال قوات مقاتلة أميركية إلى إسرائيل أو غزة. وقالت: "ليس لدينا أي نية على الإطلاق، وليس لدينا أي خطط، لإرسال قوات مقاتلة إلى إسرائيل أو غزة، هذه الفترة ".

وبحسب شبكة "سي أن أن"، ومع تأكيدها على "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، نبهت هاريس إلى أنه من "المهم جدا ألا يكون هناك خلط بين حماس والفلسطينيين"، بحسب تعبيرها، وقالت: "يستحق الفلسطينيون تدابير متساوية للسلامة والأمن وتقرير المصير والكرامة، وكنا واضحين جداً في وجوب التقيد بقواعد الحرب وفي تدفق المساعدات الإنسانية".


MENAFN30102023000205011050ID1107328370

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث