هاريس: ليس لدينا أي نية لإرسال قوات مقاتلة أميركية إلى غزة

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- أكدت نائبة الرئيس الأميركي كمالا هاريس، في مقابلة على قناة "سي بي إس"، إن الولايات المتحدة "ليس لديها أي نية" لإرسال قوات مقاتلة أميركية إلى إسرائيل أو غزة. وقالت: "ليس لدينا أي نية على الإطلاق، وليس لدينا أي خطط، لإرسال قوات مقاتلة إلى إسرائيل أو غزة، هذه الفترة ".

وبحسب شبكة "سي أن أن"، ومع تأكيدها على "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، نبهت هاريس إلى أنه من "المهم جدا ألا يكون هناك خلط بين حماس والفلسطينيين"، بحسب تعبيرها، وقالت: "يستحق الفلسطينيون تدابير متساوية للسلامة والأمن وتقرير المصير والكرامة، وكنا واضحين جداً في وجوب التقيد بقواعد الحرب وفي تدفق المساعدات الإنسانية".



