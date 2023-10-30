هاريس: ليس لدينا أي نية لإرسال قوات مقاتلة أميركية إلى غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
واشنطن/PNN- أكدت نائبة الرئيس الأميركي كمالا هاريس، في مقابلة على قناة "سي بي إس"، إن الولايات المتحدة "ليس لديها أي نية" لإرسال قوات مقاتلة أميركية إلى إسرائيل أو غزة. وقالت: "ليس لدينا أي نية على الإطلاق، وليس لدينا أي خطط، لإرسال قوات مقاتلة إلى إسرائيل أو غزة، هذه الفترة ".
وبحسب شبكة "سي أن أن"، ومع تأكيدها على "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، نبهت هاريس إلى أنه من "المهم جدا ألا يكون هناك خلط بين حماس والفلسطينيين"، بحسب تعبيرها، وقالت: "يستحق الفلسطينيون تدابير متساوية للسلامة والأمن وتقرير المصير والكرامة، وكنا واضحين جداً في وجوب التقيد بقواعد الحرب وفي تدفق المساعدات الإنسانية".
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