الذهب يهبط دون مستوى 2000 دولار

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- انخفضت عقود الذهب الفورية في تداولات اليوم الاثنين إلى أدنى من حاجز 2000 دولار للأونصة، التي خسرت أكثر من 9 دولارات.
وبحلول الساعة 09:40 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الفورية للمعدن النفيس عند 1997.74 دولار للأونصة، بانخفاض نسبته 0.43% عن سعر التسوية السابق.
فيما صعدت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.40% إلى 2006.40 دولار للأونصة، وفقا لبيانات بورصة "بلومبرغ".
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