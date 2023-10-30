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الذهب يهبط دون مستوى 2000 دولار

10/30/2023 4:10:39 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- انخفضت عقود الذهب الفورية في تداولات اليوم الاثنين إلى أدنى من حاجز 2000 دولار للأونصة، التي خسرت أكثر من 9 دولارات.

وبحلول الساعة 09:40 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الفورية للمعدن النفيس عند 1997.74 دولار للأونصة، بانخفاض نسبته 0.43% عن سعر التسوية السابق.

فيما صعدت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.40% إلى 2006.40 دولار للأونصة، وفقا لبيانات بورصة "بلومبرغ".

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