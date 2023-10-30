الاحتلال يأخذ قياسات 3 منازل في سلواد شرق رام الله تمهيدا لهدمها

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- أخذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، قياسات ثلاثة منازل، تمهيدا لهدمها، في بلدة سلواد شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت ثلاثة منازل، وأخذت قياساتها تمهيدًا لهدمها، وهي تعود لكل من: عبد المجيد الناطور، وهو شقيق المعتقل المحرر فرح المبعد إلى قطاع غزة، وعبد الرحيم حامد، والد المعتقل نضال المبعد أيضًا، ومنزل شقيقه محمد.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن منزلي عبد المجيد الناطور وشقيقه فرح، قد هدمتهما قوات الاحتلال في عام 2004.

وأشارت إلى أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، أثناء عملية اقتحام البلدة، دون أن يبلغ عن إصابات.



