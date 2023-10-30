الاحتلال يأخذ قياسات 3 منازل في سلواد شرق رام الله تمهيدا لهدمها

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أخذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، قياسات ثلاثة منازل، تمهيدا لهدمها، في بلدة سلواد شرق رام الله.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت ثلاثة منازل، وأخذت قياساتها تمهيدًا لهدمها، وهي تعود لكل من: عبد المجيد الناطور، وهو شقيق المعتقل المحرر فرح المبعد إلى قطاع غزة، وعبد الرحيم حامد، والد المعتقل نضال المبعد أيضًا، ومنزل شقيقه محمد.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن منزلي عبد المجيد الناطور وشقيقه فرح، قد هدمتهما قوات الاحتلال في عام 2004.
وأشارت إلى أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، أثناء عملية اقتحام البلدة، دون أن يبلغ عن إصابات.
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