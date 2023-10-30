الطقس: أجواء غائمة جزئيا وانخفاض على درجات الحرارة

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الإثنين، غائما جزئيا إلى غائم حارا نسبيا نهارا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي درجتين ويحتمل سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا ولطيفا في معظم المناطق، الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وغدا الثلاثاء: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم حارا نسبيا نهارا وباردا نسبيا ليلا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي في ساعات المساء، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
أما الأربعاء: يستمر تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار الجوي ويكون الجو غائما جزئيا حارا نسبيا نهارا وباردا نسبيا ليلا، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
والخميس المقبل: يكون الجو غائما جزئيا حارا نسبيا نهارا وباردا نسبيا ليلا، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
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