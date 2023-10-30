الطقس: أجواء غائمة جزئيا وانخفاض على درجات الحرارة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الإثنين، غائما جزئيا إلى غائم حارا نسبيا نهارا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي درجتين ويحتمل سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا ولطيفا في معظم المناطق، الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الثلاثاء: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم حارا نسبيا نهارا وباردا نسبيا ليلا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي في ساعات المساء، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الأربعاء: يستمر تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار الجوي ويكون الجو غائما جزئيا حارا نسبيا نهارا وباردا نسبيا ليلا، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس المقبل: يكون الجو غائما جزئيا حارا نسبيا نهارا وباردا نسبيا ليلا، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.