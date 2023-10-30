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جى إف إتش البحرينية تدرس استثمار 500 مليون دولار بمصر خلال 2024

10/30/2023 4:01:43 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) مصادر: المجموعة تقترب من اقتناص مؤسسة تعليمية فى ما قبل الجامعى

تبحث مجموعة جى إف إتش البحرينية ضخ استثمارات فى مصر العام المقبل وتدرس عددًا من الفرص فى الوقت الحالى بحسب مصادر وثيقة الصلة بالشركة تحدثت لـ((البورصة)).

أضافت المصادر أن الشركة فى دراستها للسوق المصرية رصدت استثمارات مبدئية تصل إلى 500 مليون دولار ستقوم بضخها عبر أذرعها الاستثمارية فى قطاعات الصحة والتعليم واللوجيستيات فى السوق المصرية.

وأوضحت أن منصة ((بريتس)) ذراع المجموعة للاستثمار فى قطاع التعليم عيت مستشار مالى فى مصر لشراء مؤسسة تعليمية فى مراحل ما قبل الجامعى، كما أنها تجرى محادثات متقدمة مع إحدى المنصات المتخصصة فى الاستثمار فى التعليم والمملوكة لمؤسسة مالية كبرى وجهة سيادية لدراسة التعاون وفرص الاستثمار المشترك، ومن الممكن أن تساهم فى رأسمال تلك المنصة ولكن فى مرحلة متقدمة.

وكشفت المصادر، أن منصة جى إف إتش بارتنرز الذراع الاستثمارية للمجموعة المتخصصة فى قطاع اللوجيستيات تدرس فرصة استثمارية فى قطاع النقل الذكى فى مصر، وأن عام 2024 سيشهد أولى استثمارات المجموعة فى قطاعى الصحة والنقل فى مصر.

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وقال رازى المرباطى الرئيس التنفيذى لشركة جى إف إتش كابيتال على هامش فعاليات ((مبادرة مستقبل الاستثمار)) فى دورتها السابعة، المنعقدة فى الرياض الأسبوع الماضى، إن شركته مهتمة بقطاعات الصحة والخدمات اللوجستية والتعليم فى مصر.

وأفصحت الشركة لبورصة البحرين الخميس الماضى أنها بصدد بدء الفحص النافى للجهالة على مؤسسة تعليمية فى مصر دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ووفقًا للموقع الإلكترونى للمجموعة، فإنها تدير اصولاً تصل إلى 17.6 مليار دولار حاليًا، وتعمل فى مجالات إدارة الأصول، والعقارات، والتعليم، والرعاية الصحية والتكنولوجيا، وتركز على الربحية والاستدامة عبر استثماراتها فى البلدان المختلفة.

وتتداول أسهم المجموعة فى أربع بورصات مالية فى دول مجلس التعاون الخليجى وهي: بورصة البحرين، وبورصة الكويت، وسوق دبى المالى، وسوق أبوظبى للأوراق المالية.

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