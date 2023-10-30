جى إف إتش البحرينية تدرس استثمار 500 مليون دولار بمصر خلال 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) مصادر: المجموعة تقترب من اقتناص مؤسسة تعليمية فى ما قبل الجامعى
تبحث مجموعة جى إف إتش البحرينية ضخ استثمارات فى مصر العام المقبل وتدرس عددًا من الفرص فى الوقت الحالى بحسب مصادر وثيقة الصلة بالشركة تحدثت لـ((البورصة)).
أضافت المصادر أن الشركة فى دراستها للسوق المصرية رصدت استثمارات مبدئية تصل إلى 500 مليون دولار ستقوم بضخها عبر أذرعها الاستثمارية فى قطاعات الصحة والتعليم واللوجيستيات فى السوق المصرية.
وأوضحت أن منصة ((بريتس)) ذراع المجموعة للاستثمار فى قطاع التعليم عيت مستشار مالى فى مصر لشراء مؤسسة تعليمية فى مراحل ما قبل الجامعى، كما أنها تجرى محادثات متقدمة مع إحدى المنصات المتخصصة فى الاستثمار فى التعليم والمملوكة لمؤسسة مالية كبرى وجهة سيادية لدراسة التعاون وفرص الاستثمار المشترك، ومن الممكن أن تساهم فى رأسمال تلك المنصة ولكن فى مرحلة متقدمة.
وكشفت المصادر، أن منصة جى إف إتش بارتنرز الذراع الاستثمارية للمجموعة المتخصصة فى قطاع اللوجيستيات تدرس فرصة استثمارية فى قطاع النقل الذكى فى مصر، وأن عام 2024 سيشهد أولى استثمارات المجموعة فى قطاعى الصحة والنقل فى مصر.
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وقال رازى المرباطى الرئيس التنفيذى لشركة جى إف إتش كابيتال على هامش فعاليات ((مبادرة مستقبل الاستثمار)) فى دورتها السابعة، المنعقدة فى الرياض الأسبوع الماضى، إن شركته مهتمة بقطاعات الصحة والخدمات اللوجستية والتعليم فى مصر.
وأفصحت الشركة لبورصة البحرين الخميس الماضى أنها بصدد بدء الفحص النافى للجهالة على مؤسسة تعليمية فى مصر دون ذكر المزيد من التفاصيل.
ووفقًا للموقع الإلكترونى للمجموعة، فإنها تدير اصولاً تصل إلى 17.6 مليار دولار حاليًا، وتعمل فى مجالات إدارة الأصول، والعقارات، والتعليم، والرعاية الصحية والتكنولوجيا، وتركز على الربحية والاستدامة عبر استثماراتها فى البلدان المختلفة.
وتتداول أسهم المجموعة فى أربع بورصات مالية فى دول مجلس التعاون الخليجى وهي: بورصة البحرين، وبورصة الكويت، وسوق دبى المالى، وسوق أبوظبى للأوراق المالية.
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