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تدهور مركبة يُغلق الطريق أمام جامعة الزرقاء الخاصة

10/30/2023 3:13:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعاملت إدارة السير، صباح اليوم، مع حادث تدهور مركبة، أمام جامعة الزرقاء الخاصة.
وقالت الإدارة لـ" الوكيل الإخباري" إنه نتج عن التدهور إغلاق للشارع الرئيسي نظراً لانقلاب حمولة المركبة على الشارع العام.
وبيّنت أن العمل ما زال جارٍ لرفع الإعاقات عن الطريق.




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