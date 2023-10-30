تدهور مركبة يُغلق الطريق أمام جامعة الزرقاء الخاصة

تدهور مركبة يُغلق الطريق أمام جامعة الزرقاء الخاصة
التاريخ
10/30/2023 3:13:04 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعاملت إدارة السير، صباح اليوم، مع حادث تدهور مركبة، أمام جامعة الزرقاء الخاصة.
وقالت الإدارة لـ" الوكيل الإخباري" إنه نتج عن التدهور إغلاق للشارع الرئيسي نظراً لانقلاب حمولة المركبة على الشارع العام.
وبيّنت أن العمل ما زال جارٍ لرفع الإعاقات عن الطريق.
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