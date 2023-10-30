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48 قتيلا ضحايا إعصار في المكسيك

10/30/2023 3:13:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفع عدد قتلى إعصار أوتيس إلى 48 قتيلا، أمس الأحد، بعد أيام من ضرب ساحل المكسيك المطل على المحيط الهادئ، وفقا لما ذكرته الحكومة المكسيكية.
ويعتقد أن معظم الضحايا قد لاقوا حتفهم غرقا. وقالت السلطات يوم الأحد إنه لايزال هناك ستة أشخاص في عداد المفقودين.
وكان الاعصار أوتيس ضرب الساحل مساء الثلاثاء الماضي، بوصفه إعصارا خطيرا للغاية من الفئة الخامسة، حيث بلغت سرعة الرياح المستدامة نحو 270 كيلومترا في الساعة، ووصلت سرعة الزوابع المصاحبة له إلى 330 كيلومترا في الساعة. ثم فقد قوته على الأرض وتلاشى في النهاية.
وفي غضون 12 ساعة فقط، تطور الامر من عاصفة استوائية إلى إعصار خطير، ثم فقد قوته وتلاشى بعد وصوله إلى اليابسة. ولحقت أضرار بأكثر من 270 ألف شقة ومنزل بسبب الإعصار. بالإضافة إلى ذلك، تضرر 80% من جميع الفنادق في المنطقة التي تعتمد على السياحة.
وفي الوقت ذاته، وزعت القوات المسلحة إمدادات الإغاثة في منتجع أكابولكو الساحلي. وذكرت وزارة الدفاع أن الجنود أحضروا كميات من الغذاء ومياه الشرب إلى الأحياء الأكثر تضررا. وقام الجيش بنقل 40 طنا من المساعدات جوا، إلى المنطقة المنكوبة، كما قام الصليب الأحمر بتسليم 75 طنا أخرى.
ويشتهر منتجع أكابولكو بفنادقه الفاخرة ورحلات الغوص، وعلاوة ذلك فهو يحظى بشعبية كبيرة لدى السياح الذين لديهم ميزانية محدودة. وأظهرت التقديرات الأولية أن العاصفة ربما تكون قد تسببت في وقوع أضرار تقدر قيمتها بـ15 مليار دولار.

الشرق الاوسط

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