3 إصابات بحادثي صدم ودهس في عمّان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصيب 3 مواطنين، اثر حادثي صدم ودهس، وقعا أمس الأحد، في العاصمة عمّان.
وقال مندوب إدارة السير النقيب موفق الخطبا، إن الحادث الأول وقع بعد نفق الصحافة، حدث تعرّض مواطن للدهس كان على يمين الشارع، بعد تصادم 3 مركبات.
وأضاف الخطبا، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم نقل المصاب إلى المستشفى، وحالته العامة متوسطة.
وأشار إلى أن الحادث الثاني مشابه للأول، وقع في منطقة تلاع العلي، حيث تعرّض مواطن للدهس، بعد تصادم 4 مركبات، ما أدى إلى إصابة شخصين بإصابات متوسطة.
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