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3 إصابات بحادثي صدم ودهس في عمّان

10/30/2023 3:13:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصيب 3 مواطنين، اثر حادثي صدم ودهس، وقعا أمس الأحد، في العاصمة عمّان.
وقال مندوب إدارة السير النقيب موفق الخطبا، إن الحادث الأول وقع بعد نفق الصحافة، حدث تعرّض مواطن للدهس كان على يمين الشارع، بعد تصادم 3 مركبات.
وأضاف الخطبا، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم نقل المصاب إلى المستشفى، وحالته العامة متوسطة.
وأشار إلى أن الحادث الثاني مشابه للأول، وقع في منطقة تلاع العلي، حيث تعرّض مواطن للدهس، بعد تصادم 4 مركبات، ما أدى إلى إصابة شخصين بإصابات متوسطة.




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