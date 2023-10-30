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الاحتلال يزعم توسيع عملياته البرية في غزة والمقاومة تتصدى

10/30/2023 3:13:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته تواصل توسيع نطاق عملياتها البرية في قطاع غزة.


وزعم جيش الاحتلال أنه تمكن من القضاء على عشرات المقاومين في القطاع.


وفي المقابل، أكدت المقاومة الفلسطينية أنها تتصدى لقوات إسرائيلية توغلت في مناطق مفتوحة قرب السياج الحدودي، خاصة شمالي القطاع، وتوقع خسائر في صفوفها.


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