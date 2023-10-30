الاحتلال يزعم توسيع عملياته البرية في غزة والمقاومة تتصدى

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته تواصل توسيع نطاق عملياتها البرية في قطاع غزة.
وزعم جيش الاحتلال أنه تمكن من القضاء على عشرات المقاومين في القطاع.
وفي المقابل، أكدت المقاومة الفلسطينية أنها تتصدى لقوات إسرائيلية توغلت في مناطق مفتوحة قرب السياج الحدودي، خاصة شمالي القطاع، وتوقع خسائر في صفوفها.
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