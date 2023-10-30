خبير عسكري لـ الوكيل: المقاومة تمتلك خطوط دفاعية تحت الأرض يصعب استهدافها بالقصف الجوي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رصدقال خبير الشؤون الدفاعية والاستراتيجية والمحلل العسكري اللواء الطيار المتقاعد مأمون أبو نوار إن الحرب الحالية مع المقاومة ستكلف الاحتلال خسائر باهظة في الاقتصاد و العنصر البشري، والتي أعتبرها "حرب أنفاق".



وأضاف أبو نوار خلال اتصال هاتفي عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الإثنين أن المقاومة تمتلك خطوط دفاعية تحت الأرض وقوة هجومية كبيرة ويصعب معالجتها أو استهدافها من خلال القصف الجوي الإسرائيلي.



وأشار أن القصف الجوي الإسرائيلي يعتبر هجوم نتائجه محدودة في الحرب مؤكدا أن الاحتلال بحاجة إلى قوات برية على الأرض.



ونوه أن القصف الجوي الإسرائيلي عبارة عن إبادة جماعية تهدف إلى التهجير واستهداف المدنيين لافتا أن الاحتلال يهدف للسيطرة على حقول النفط والغاز المتواجدة على محاذاة شاطئ غزة .



ووصف الحرب الحالية بين الاحتلال والمقاومة بأنها صعبة وبطيئة وأن هدم المباني الذي نتج عن قصف الاحتلال سيساعد المقاومين بالتحصن في حال حدثت العملية البرية.



وتوقع أن الحرب ستستمر إلى أشهر معتبرا أن نصر الحرب الحالية يسجل للمقاومة بتنفيذها عمليات سرية وامتلاكها طرق للتواصل خاصة تحت الأنفاق برغم من قطع الاتصال والإنترنت عن قطاع غزة.



وأكد أن المقاومة خططت للحرب بكل جوانبها وهيئة نفسها لكل جديد في الحرب مما منع تشكل أي صدمات لديها على عكس جيش الاحتلال .

