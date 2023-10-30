خرائط غوغل تطلق خصائص جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي

MENAFN - Al Wakeel News)كشفت شركة التكنولوجيا الأميركية "غوغل" اعتزامها إضافة مجموعة كبيرة وشاملة من الخصائص والتحديثات إلى خدمة الخرائط والملاحة "خرائط غوغل" خلال الأسابيع والشهور المقبلة، وذلك من خلال دمج خدمة "ستريت فيو" مع التصوير بالأقمار الاصطناعية لجعل خدمة الملاحة والتنقل أكثر سهولة للمستخدمين.



وأشارت غوغل، في بيان نشرته عبر الإنترنت، إلى خاصية "إيمرسيف فيو فور روتس" (عرض شامل للطرق) التي كشفت عنها لأول مرة في مؤتمر "غوغل آي أو" في وقت سابق من العام الحالي. وتعطي خاصية "إيمرسيف فيو" للمستخدم عرضا تمثيليا مرئيا أفضل للطريق من خلال عرض المباني والمناظر الطبيعية.



وقالت غوغل إنها تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي "لدمج مليارات صور (ستريت فيو) والصور الجوية، حتى يمكن للمستخدم أن يعرف الشكل الحقيقي للمطعم أو المتنزه الذي يقصده قبل أن يصل إليه بالفعل".



ومن المقرر إطلاق خاصية "إيمرسيف فيو" خلال الأسبوع الحالي في مدن: أمستردام، وبرشلونة، ودبلن، وفلورنسا، ولاس فيغاس، ولندن، ولوس أنجلوس، وميامي، ونيويورك، وباريس، وسان فرانسيسكو، وسان خوسيه، وسياتل، وطوكيو، وفنيسيا، لمستخدمي الهواتف التي تعمل بنظامي التشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"، بحسب موقع "سي نت دوت كوم" المختص بشؤون التكنولوجيا.



وإلى جانب "إيمرسيف فيو"، أطلقت غوغل خاصية "لينز إن مابس" (عدسة على الخرائط) التي تساعد المستخدم على توجيه خدمة "خرائط غوغل" باستخدام كاميرا الهاتف المحمول.



وتتعرض خدمة "خرائط غوغل" أحيانا للارتباك بالنسبة لاتجاه الشخص عندما يخرج من طريق جانبي، حيث تنقطع إشارة تحديد الموقع عبر القمر الاصطناعي "جي بي سي"، وفي هذه الحالة يمكن استخدام كاميرا الهاتف الخاص بالمستخدم حتى تستطيع غوغل استخدام الذكاء الاصطناعي وخوارزميات الواقع المعزز لمعرفة مكان المستخدم بشكل أفضل.

كما أن خدمة "لينز" ستعرض معلومات للمساعدة في معرفة أقرب آلات الصراف الآلي والمطاعم والمقاهي، وسيتم توفيرها في 50 مدينة إضافية على مستوى العالم مثل: أوستن، ولاس فيغاس، وروما، وساو باولو، وتايبيه.



الجزيرة