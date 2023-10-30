وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء المقابلات الشخصية - أسماء

وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء المقابلات الشخصية - أسماء
التاريخ
10/30/2023 3:12:59 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت عدد من البلديات والمؤسسات الحكومية والدوائر، اليوم الإثنين، عن حاجتهم لتعبئة وظائف شاغرة.
كما دعت عدداً من المرشحين لإجراء المقابلات الشخصية.
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