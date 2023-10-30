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وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء المقابلات الشخصية - أسماء

10/30/2023 3:12:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت عدد من البلديات والمؤسسات الحكومية والدوائر، اليوم الإثنين، عن حاجتهم لتعبئة وظائف شاغرة.
كما دعت عدداً من المرشحين لإجراء المقابلات الشخصية.
























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