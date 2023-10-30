Monday, 30 October 2023 11:23 GMT

سرايا القدس تعلن عن مقتل وإصابة جنود الاحتلال في جنين

10/30/2023 3:12:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكدت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس أنها أوقعت قتلى ومصابين من قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد عملية تصد واسعة من الكتيبة لاقتحام مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية.


وقالت كتيبة جنين في بيان إنها تؤكد فشل عملية الاحتلال في جنين فجر اليوم.


ويأتي البيان بعد انتهاء عملية الاقتحام التي شهدت اشتباكات عنيفة وأسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين.


MENAFN30102023000208011052ID1107327188

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث