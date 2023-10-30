سرايا القدس تعلن عن مقتل وإصابة جنود الاحتلال في جنين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكدت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس أنها أوقعت قتلى ومصابين من قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد عملية تصد واسعة من الكتيبة لاقتحام مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية.
وقالت كتيبة جنين في بيان إنها تؤكد فشل عملية الاحتلال في جنين فجر اليوم.
ويأتي البيان بعد انتهاء عملية الاقتحام التي شهدت اشتباكات عنيفة وأسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين.
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