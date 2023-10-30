نتنياهو يربك المشهد السياسي في إسرائيل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ظهر المستوى القيادي في إسرائيل مرتبكاً بعد تغريدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتقد فيها أجهزة المخابرات بشأن هجوم 7 أكتوبر من غزة، في حين لم يؤدِ شطب التغريدة والاعتذار عنها إلى تخفيف حدة الانتقادات الموجهة لنتنياهو من حلفائه كما خصومه.وكتب نتنياهو في تغريدته، إن قادة أجهزة المخابرات الإسرائيلية لم يحذروه قط من أن حركة حماس تخطط لهجوم 7 أكتوبر واسع النطاق.



وذكر نتنياهو في المنشور الذي حذفه أنه ((لم يحدث في أي وقت وفي أي مرحلة توجيه تحذير لرئيس الوزراء نتنياهو حول نوايا حماس الحربية. على العكس من ذلك، قدر جميع المسؤولين الأمنيين، بمن فيهم رئيس مخابرات الجيش ورئيس الشاباك، أن حماس كانت مترددة ومهتمة بالتسوية)).



لكنه تراجع لاحقاً عن تعليقاته واعتذر بعد شطب التغريدة.



وفي منشور ثانٍ على منصة إكس أيضاً بعد نحو 10 ساعات، كتب نتنياهو ((كنت مخطئاً))، مضيفاً أن تصريحاته ((ما كان ينبغي الإدلاء بها وأنا أعتذر عن ذلك)). وأردف قائلاً ((أدعم بشكل كامل جميع رؤساء الأذرع الأمنية)).



وتسببت تلك التعليقات في لغط سياسي وخلاف داخل حكومة الحرب. وعندما سُئل المتحدث العسكري الإسرائيلي عن تصريحات نتنياهو، رفض الرد قائلاً ((نحن الآن في حالة حرب، ونركز على الحرب)). وقال بيني غانتس وزير الدفاع السابق والموجود حالياً في حكومة نتنياهو للحرب ((عندما نكون في حالة حرب، يجب على القيادة أن تظهر المسؤولية)).



وقال النائب المعارض أفيغدور ليبرمان عن التغريدة إنها ((تشير إلى شيء واحد فقط: إن (نتنياهو) غير مهتم بالأمن، وليس مهتماً بالرهائن، بل بالسياسة فقط)).



وقال يوسي كوهين، الذي ترأس جهاز الموساد في حكومات نتنياهو السابقة لراديو إسرائيل: ((أنت تتحمل المسؤولية من بداية عملك، وليس من منتصفه)).

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