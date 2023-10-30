هل ستُرسل واشنطن قوات قتالية إلى إسرائيل أو غزة؟

هل ستُرسل واشنطن قوات قتالية إلى إسرائيل أو غزة؟
التاريخ
10/30/2023 3:12:58 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت نائب الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس في مقابلة إن الولايات المتحدة "لا تنوي على الإطلاق" إرسال قوات قتالية أمريكية إلى إسرائيل أو غزة وسط مخاوف من نزاع إقليمي أوسع.
وأجرت هاريس مقابلة عبر برنامج "60 Minutes" على قناة CBS، قالت فيها: "ليست لدينا أي نية، ولا خطط لدينا، لإرسال قوات مقاتلة إلى إسرائيل أو غزة، قُضي الأمر".
سي ان ان
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