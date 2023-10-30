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هل ستُرسل واشنطن قوات قتالية إلى إسرائيل أو غزة؟

10/30/2023 3:12:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت نائب الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس في مقابلة إن الولايات المتحدة "لا تنوي على الإطلاق" إرسال قوات قتالية أمريكية إلى إسرائيل أو غزة وسط مخاوف من نزاع إقليمي أوسع.
وأجرت هاريس مقابلة عبر برنامج "60 Minutes" على قناة CBS، قالت فيها: "ليست لدينا أي نية، ولا خطط لدينا، لإرسال قوات مقاتلة إلى إسرائيل أو غزة، قُضي الأمر".

سي ان ان


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