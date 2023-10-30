الحرب على غزة في أسبوعها الرابع... الاحتلال يواصل شن غارات عنيفة وحصيلة الشهداء ترتفع لأكثر من 8000

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- غزة/PNN-يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـــ24 على التوالي شن غارات، بالطائرات الحربية، والمدفعية، والزراوق الحربية، في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، تركزت على الشمال، مخلفًا وراءه دمارًا هائلاً وخسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزةالدكتور أشرف القدرة، إرتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 8005 شهداء، بينهم 3342 طفلا، و2062 سيدة، و460 مسنا، بالإضافة إلى مئات العالقين تحت الأنقاض.

ا- استُشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون بجروح، منذ فجر اليوم الإثنين، في قصف إسرائيلي متواصل على منازل في أنحاء متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي الحربي استهدف منزلا لعائلة "فطاير" في الزوايدة وسط القطاع، وأدى إلى استشهاد 11 مواطنا، أغلبيتهم نساء وأطفال.

واستهدفت طائرة حربية إسرائيلية منزلا يعود لعائلة "نوفل" بجوار محطة أبو قمر بمخيم جباليا، شمال قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين، إضافة إلى عدد من المصابين.

واستُشهد ثلاثة مواطنين في قصف مركبة، جنوب مدينة غزة.

واشتد القصف المدفعي المكثف في محيط الشيخ زايد وقليبو شمال غزة، دون أن يبلغ عن شهداء أو جرحى.

كما شنت طائرات الاحتلال أحزمة نارية من القصف المكثف في حي تل الهوا غرب غزة، الذي يتعرض يوميا لقصف متواصل للمباني السكنية والمحلات التجارية.

وأعلنت مصادر طبية في المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا، شمال غزة، عن وصول عشرات الشهداء والجرحى، جراء القصف المتواصل على مخيمي البريج والنصيرات، ومنطقة الزوايدة.