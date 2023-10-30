الحرب على غزة في أسبوعها الرابع... الاحتلال يواصل شن غارات عنيفة وحصيلة الشهداء ترتفع لأكثر من 8000

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- غزة/PNN-
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـــ24 على التوالي شن غارات، بالطائرات الحربية، والمدفعية، والزراوق الحربية، في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، تركزت على الشمال، مخلفًا وراءه دمارًا هائلاً وخسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزةالدكتور أشرف القدرة، إرتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 8005 شهداء، بينهم 3342 طفلا، و2062 سيدة، و460 مسنا، بالإضافة إلى مئات العالقين تحت الأنقاض.
ا- استُشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون بجروح، منذ فجر اليوم الإثنين، في قصف إسرائيلي متواصل على منازل في أنحاء متفرقة في قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي الحربي استهدف منزلا لعائلة "فطاير" في الزوايدة وسط القطاع، وأدى إلى استشهاد 11 مواطنا، أغلبيتهم نساء وأطفال.
واستهدفت طائرة حربية إسرائيلية منزلا يعود لعائلة "نوفل" بجوار محطة أبو قمر بمخيم جباليا، شمال قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين، إضافة إلى عدد من المصابين.
واستُشهد ثلاثة مواطنين في قصف مركبة، جنوب مدينة غزة.
واشتد القصف المدفعي المكثف في محيط الشيخ زايد وقليبو شمال غزة، دون أن يبلغ عن شهداء أو جرحى.
كما شنت طائرات الاحتلال أحزمة نارية من القصف المكثف في حي تل الهوا غرب غزة، الذي يتعرض يوميا لقصف متواصل للمباني السكنية والمحلات التجارية.
وأعلنت مصادر طبية في المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا، شمال غزة، عن وصول عشرات الشهداء والجرحى، جراء القصف المتواصل على مخيمي البريج والنصيرات، ومنطقة الزوايدة.
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