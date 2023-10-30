موووووووجز

MENAFN - Palestine News Network ) يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـــ24 على التوالي شن غارات، بالطائرات الحربية، والمدفعية، والزراوق الحربية، في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، تركزت على الشمال، مخلفًا وراءه دمارًا هائلاً وخسائر فادحة في الأرواح والممتلكات. وعدد الشهداء يرتفع لأكثر من 8000 بالاضافة الى مئات المفقودين تخت الانقاض



استشهد أربعة شبان برصاص قوات الاحتلال، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال عقب مواجهات اندلعت خلال اقتحامها مخيم جنين.والشهداء هم ن وئام اياد حنون (27 عاما)، وموسى خالد جبارين (23 عاما) من مخيم جنين وأمير عبد الله شربجي ونورس إبراهيم بعجاوي (28 عاما).

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن عن استمرار توسيع عمليته البرية في قطاع غزة

مديريتا التربية والتعليم في جنين وقباطية تعلنان التحول للتعليم الالكتروني اليوم الإثنين، في كافة المدارس التابعة لهما جراء استمرار عدوان الاحتلال المتواصل على المحافظة.

الاضراب الشامل يعم محافظة بيت لحم حدادا على روح الشهيد حسين ربيع الذي استشهد برصاص الاحتلال امس في مخيم الدهيشة

قوات الاحتلال تفجر منزلا قيد الانشاء يعود للشهيد خالد سيف في قرية برقة، شمال غرب نابلس.

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الإثنين، غائما جزئيا إلى غائم حارا نسبيا نهارا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة