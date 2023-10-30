موووووووجز

(MENAFN
- Palestine News Network )
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـــ24 على التوالي شن غارات، بالطائرات الحربية، والمدفعية، والزراوق الحربية، في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، تركزت على الشمال، مخلفًا وراءه دمارًا هائلاً وخسائر فادحة في الأرواح والممتلكات. وعدد الشهداء يرتفع لأكثر من 8000 بالاضافة الى مئات المفقودين تخت الانقاض
استشهد أربعة شبان برصاص قوات الاحتلال، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال عقب مواجهات اندلعت خلال اقتحامها مخيم جنين.والشهداء هم ن وئام اياد حنون (27 عاما)، وموسى خالد جبارين (23 عاما) من مخيم جنين وأمير عبد الله شربجي ونورس إبراهيم بعجاوي (28 عاما).
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن عن استمرار توسيع عمليته البرية في قطاع غزة
مديريتا التربية والتعليم في جنين وقباطية تعلنان التحول للتعليم الالكتروني اليوم الإثنين، في كافة المدارس التابعة لهما جراء استمرار عدوان الاحتلال المتواصل على المحافظة.
الاضراب الشامل يعم محافظة بيت لحم حدادا على روح الشهيد حسين ربيع الذي استشهد برصاص الاحتلال امس في مخيم الدهيشة
قوات الاحتلال تفجر منزلا قيد الانشاء يعود للشهيد خالد سيف في قرية برقة، شمال غرب نابلس.
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الإثنين، غائما جزئيا إلى غائم حارا نسبيا نهارا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة
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