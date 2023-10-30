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جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط في قوات الاحتياط إثر إنقلاب دبابة

10/30/2023 3:12:36 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، مقتل ضابط في قوات الاحتياط بحادث انقلاب دبابة في الشمال، وإصابة جنديين آخرين بجروح خطيرة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة، حيث أسفر القصف عن وقوع أكثر من 8 آلاف قتيل وآلاف الجرحى والمفقودين الفلسطينيين.


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