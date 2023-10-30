جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط في قوات الاحتياط إثر إنقلاب دبابة

جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط في قوات الاحتياط إثر إنقلاب دبابة
التاريخ
10/30/2023 3:12:36 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN- أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، مقتل ضابط في قوات الاحتياط بحادث انقلاب دبابة في الشمال، وإصابة جنديين آخرين بجروح خطيرة.
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة، حيث أسفر القصف عن وقوع أكثر من 8 آلاف قتيل وآلاف الجرحى والمفقودين الفلسطينيين.
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