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الذهب يستقر فوق الـ 2000 دولار وترقب لاجتماع الفيدرالي الأمريكي

10/30/2023 3:12:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقرت أسعار الذهب عالمياً فوق مستوى 2000 دولار اليوم الإثنين، مدعومة بالطلب على الملاذات الآمنة في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، فيما يترقب المستثمرون نتائج اجتماع لجنة السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن الفائدة، يوم الأربعاء المقبل.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2003.17 دولار للأوقية، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% إلى 2013 دولار للأوقية.
وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطاً ضد التضخم، فإن أسعار الفائدة الأعلى تقوض شهية الإقبال على المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة. وكالات




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