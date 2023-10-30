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انخفاض أسعار النفط وبرنت دون الـ 90 دولاراً للبرميل

10/30/2023 3:12:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار النفط بأكثر من 1% اليوم الاثنين، مع حذر المستثمرين قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأربعاء القادم.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.6% أو 1.1 دولار إلى 89.37 دولار للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 1.2 % أو 1.34 دولار إلى 84.20 دولار للبرميل.
وقالت المحللة الاقتصادية تينا تينغ: "على الرغم من التصعيد في منطقة الشرق الأوسط فإن الاجتياح البري متوقع على نطاق واسع".
وأضافت "الوضع في مطلع الأسبوع يشير إلى عدم التصعيد أكثر إلى حرب إقليمية أوسع، مما تسبب في تراجع أسعار النفط".




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