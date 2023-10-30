إنتر ميلان يستعيد الصدارة.. نتائج مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي

أحرز ماركوس تورام هدفا قبل النهاية ليمنح إنتر ميلان فوزا مستحقا 1-صفر على ضيفه روما أمس الأحد ويستعيد صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وقبل تسع دقائق من النهاية، انطلق فيدريكو ديماركو من الجهة اليسرى قبل أن يرسل تمريرة عرضية منخفضة داخل منطقة الجزاء حيث تجاوز تورام مراقبه ووضع الكرة بهدوء في الشباك.

ولم يقدم روما سوى القليل باستثناء ضربة رأس من برايان كريستانتي في الشوط الثاني والتي اختبر فيها حارس المرمى يان زومر، بينما سدد أصحاب الأرض في العارضة مرتين.

ويملك إنتر 25 نقطة من عشر مباريات متفوقا على يوفنتوس صاحب المركز الثاني وله 23 نقطة. ويحتل روما المركز الثامن برصيد 14 نقطة.

وبعد المباراة، أشاد سيموني إنزاجي مدرب إنتر باللاعب تورام البالغ من العمر 26 عاما.

وقال إنزاجي لشبكة دازون "ما يصنع الفارق هو الطريقة التي يعمل بها تورام في التدريبات كل يوم. إنه يركز على التفاصيل، داخل الملعب وخارجه. لذا يجب عليه الاستمرار على هذا المنوال.

"في أول 13 مباراة من هذا الموسم، لا يسعني إلا أن أشيد باللاعبين، ولكن هناك طريقا طويلا سنقطعه في عدة بطولات مختلفة.

"نريد أن نذهب إلى أبعد مدى، ونعلم أن الأمر لن يكون سهلا، لكن رغبتنا تتمثل في التحسن كل يوم".

* أول فرصة

وأتيحت الفرصة الأولى لإنتر لصالح هاكان شالهان أوغلو بعد دقائق فقط من بداية المباراة، حيث أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء انحرفت واصطدمت بالعارضة.

وكافح روما لايقاف خطورة إنتر بينما صنع أصحاب الأرض العديد من الفرص في المراحل الأولى، بما في ذلك تسديدة من تورام تصدى لها حارس المرمى روي باتريسيو.

وبدأ إنتر الشوط الثاني مثلما أنهى الشوط الأول حيث لعب تورام كرة عرضية برأسه لتعلو العارضة في الدقائق الأولى.

واقترب روما بشدة من التقدم بعد مرور ساعة بقليل عندما تصدى الحارس زومر لتسديدة رائعة من كريستانتي.

ومع نفاد الوقت، افتتح تورام التسجيل ثم كاد الفريق أن يتقدم بفارق هدفين عندما ارتطمت تسديدة كارلوس أوجوستو بعيدة المدى بالعارضة.

وعاد روميلو لوكاكو مهاجم روما إلى سان سيرو بعد رحيله عن إنتر قبل الموسم الماضي لكن لم يكن له أي تأثير يذكر حيث استطاع دفاع أصحاب الأرض ابعاده عن أجواء المباراة.

وقال إنزاجي "عبرت بالفعل عن أفكاري بشأن لوكاكو هذا الصيف. الجميع يعرف ما فعلته لإعادته (لصفوف إنتر) وما كنت على استعداد للقيام به لإبقائه هنا.

"كل شخص يتخذ قراراته في الحياة، وقد اتخذ قراراته. اختياراتي دائما هي لصالح إنتر وليس للاعبين كأفراد".

وأوضح إنزاجي أيضا أنه لا توجد عداء بينه وبين لوكاكو.

وأضاف "لم نلتق اليوم، لكن لو حدث ذلك لكنت ألقيت التحية عليه دون مشكلات".

ويحل إنتر ضيفا على أتلانتا يوم السبت المقبل قبل أن يواجه رد بول سالزبورج في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني المقبل.



وفيما يلي نتائج مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي:

الأحد 29 أكتوبر

نابولي 2 ميلان 2

إنتر ميلان 1 روما 0

مونزا 1 أودينيزي 1

كالياري 4 فروزينوني 3

السبت 28 أكتوبر

ساسولو 1 بولونيا 1

ليتشي 0 تورينو 1

يوفنتوس 1 فيرونا 0

الجمعة 27 أكتوبر

جنوة 1 سالرنيتانا 0

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