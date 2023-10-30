معرض عالم القهوة 2024 يرسم ملامح مستقبل أكثر استدامة للصناعة

يُركّز معرض عالم القهوة - دبي 2024

على حركة القهوة المستدامة، وهي توجّه عالمي يهدف إلى تعزيز استدامة قطاع القهوة، وتوسيع نطاق الزراعة الصديقة للبيئة، وتبنّي الممارسات المسؤولة، وضمان استمرارية سلاسل إمداد القهوة من خلال تضافر جهود التجار والمزارعين والمصنّعين والمستهلكين؛ ويُقام المعرض الذي تنظّمه "دي إكس بي لايف"، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 21 إلى 23 يناير 2024، ويستقطب آلاف الزوّار المتخصصين، ومجموعة واسعة من محبّي وخبراء وروّاد صناعة القهوة من جميع أنحاء العالم، باعتباره أحد أكبر وأهم المعارض الدولية المتخصصّة في مجال القهوة.

يُجسّد المعرض بنسخته الثالثة التطوّر والنموّ الكبيرين في سوق القهوة في المنطقة، ويتيح منصّةً مهمّة لتسليط الضوء على أحدث الابتكارات والحلول والممارسات المستدامة في زراعة وإنتاج وتوزيع القهوة، في ظل تنامي الإقبال على انتاج القهوة المستدامة المعتمدة، التي تشير التقديرات إلى أنَّ سوقها سيسجل نمواً بنسبة تتراوح بين 15 - 20 بالمائة خلال الفترة المتبقّية من العام 2023.



وفي هذا الصدد قال سامر مشعل، المدير التنفيذي بشركة سيد كوفي روسترز: "نؤكّد في شركة سيد كوفي روسترز على التزامنا الراسخ بتقديم القهوة بأعلى جودة ممكنة، وبطرق تضمن الحفاظ على كوكبنا وتدعم المجتمعات المحلية، ونُعرب عن فخرنا بالمشاركة في معرض عالم القهوة 2024 لنسلط الضوء على أحدث ابتكاراتنا وحلولنا، الهادفة إلى تحقيق الاستدامة في القطاع؛ وفي إطار سعينا لتلبية توقعات عملائنا والحفاظ على كوكبنا للأجيال المُقبلة، فإننا نحرص على تقديم منتجات قهوة مستدامة، ابتداءً بزراعة القهوة وفق ممارسات صديقة للبيئة، ووصولًا إلى التغليف الصديق للبيئة ودعم المزارعين المحليين."

وفي إطار تركيز المعرض على تعزيز استدامة القطاع، فسوف يبرز دور حلول التغليف الصديقة للبيئة، مثل أكياس القهوة القابلة للتحلل وإعادة التدوير، مع التطرّق إلى أهمية إنتاج قهوة خالية من انبعاثات الكربون من خلال المنهجيات الصديقة للبيئة، بما في ذلك استخدام مصادر الطاقة المتجددة، والإدارة المتقدّمة للنفايات؛ وسوف يفرد معرض "عالم القهوة 2024" حيزًا واسعًا للممارسات التي تقلل من الهدر خلال مراحل الإنتاج والتصنيع، بما في ذلك تجفيف القهوة المتقدّم، والإدارة المُثلى لسلاسل التوريد، والزراعة العضوية للقهوة والاستعاضة عن المبيدات الحشرية الكيميائية.



وفي هذا الإطار، قال جيمي براون، المدير التنفيذي لشركة

كوفي بلانيت: "نؤمن بأهمية المساهمة في تحقيق الاستدامة في صناعة القهوة. ونلتزم بتطوير واعتماد أفضل الممارسات لضمان أن تتماشى عملياتنا من الزراعة إلى التحميص والتعبئة مع مبادئ حماية البيئة وتعزيز جودة حياة المزارعين والمجتمعات المحلية؛ ونتطلّع من خلال مشاركتنا في المعرض عرض أحدث ابتكاراتنا وحلولنا التي تساهم في تحقيق هذه الرؤية، وتوفير قهوة عالية الجودة تعبّر عن قيمنا المستدامة."

تستند حركة القهوة المستدامة إلى مجموعةٍ من الركائز الرئيسية،

أبرزها زراعة البن الصديقة للبيئة. وتنطوي هذه المنهجية على اعتماد ممارسات زراعية صديقة للبيئية، من قبيل تقليل استخدام المبيدات الحشرية والأسمدة الكيميائية، وزراعة نباتات القهوة تحت مظلة من الأشجار لمحاكاة البيئة الطبيعية لأعماق الغابات وتعزيز التوازن البيئي وحماية التنوّع البيولوجي والارتقاء بجودة القهوة. وفي هذا الصدد، فإنّ العديد من الشركات تعمد إلى استخدام ملصقات للتوعية بسبل إنتاجها للقهوة، مثل مُلصق "القهوة المزروعة في الظل" (Shade-Grown Coffee) ومُلصق "التجارة المباشرة للقهوة مع المزارعين" (Direct-Trade Coffee) الذي يُشير إلى شراء حبوب البن مباشرة من المزارعين، ما يضمن حصولهم على مردودٍ أفضل وتزويد المحامص والمستهلكين بحبوب البن الأعلى جودة.



بدورها، قالت شوق بن رضا، مديرة معرض عالم القهوة دبي 2024: "يتضمن جدول فعاليات المعرض هذا العام تنظيم مجموعة من الندوات وورش العمل حول الاستدامة، بمشاركة خبراء الصناعة من حول العالم بأفكارهم وخبراتهم الرامية إلى تحقيق هذا الهدف الجوهري لصناعة القهوة المستدامة التي تتطلب جهدًا شاملًا يبدأ من حقول البن وينتهي بكوب القهوة، مع مراجعة جميع خطوات هذه العملية بعناية، بما في ذلك الزراعة واعتماد الممارسات الزراعية الصديقة للبيئة، مرورًا بعملية التحميص التي تُراعي النكهات الطبيعية للقهوة، وصولاً إلى تعبئتها بشكل يحافظ على جودتها، ويقلل من الأثار السيّئة على البيئة؛ وسوف يتبنى المعرض رؤية محورها دفع عجلة الابتكار في صناعة القهوة ورسم خارطة طريق لمستقبلٍ أكثر استدامة للقطاع."



ونظراً لاعتماد زراعة القهوة بشكل مكثّف على المزارعين والعمّال، فسوف يُسلّط المعرض الضوء على أهمية تمكين ودعم المزارعين والعمّال، وتدريبهم على الممارسات الزراعية المستدامة ورفدهم بالموارد اللازمة لتعزيز الاستدامة على امتداد مراحل صناعة القهوة؛ ويتم ذلك من خلال برامج التحقق من المصادر لتشجيع ممارسات زراعة القهوة المستدامة وتعزيز جودة حياة المزارعين؛ كما يتطرّق المعرض إلى دور حركة القهوة المستدامة في الحفاظ على الموارد المائية، وتعزيز جودة القهوة وتحسين مذاقها، ما ينعكس إيجابًا على قيمتها في السوق.

يُجسّد معرض عالم القهوة 2024 رؤية "دي إكس بي لايف" المتمثّلة في تعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية لمواجهة تحديات قطاع القهوة، وتحقيق التوازن بين الأرباح والبيئة والمجتمع، وضمان استمرار توفّر منتج القهوة للأجيال الحالية والمستقبلية، وبناء مستقبل قهوة أكثر استدامة.