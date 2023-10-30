المستشار الألماني يعلن استعداد ألمانيا للاستثمار في نيجيريا

(MENAFN
) خلال زيارته إلى إفريقيا جنوب الصحراء، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس يوم الأحد الموافق 29 أكتوبر, أن ألمانيا مستعدة للاستثمار في نيجيريا، أكبر منتج للنفط في إفريقيا، خصوصًا في مجالي الغاز والمعادن الحرجة. وتأتي هذه الزيارة كزيارة ثالثة لشولتس إلى المنطقة في غضون عامين، وذلك في ظل التصاعد النزاعات في مناطق أخرى تسلط الضوء على أهمية متزايدة لهذه المنطقة الغنية بالطاقة والتي كانت تشهد تفاعلًا محدودًا من برلين تاريخيًا.
كما أعرب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس النيجيري بولا تينوبو في العاصمة أبوجا، شولتس عن اهتمامه الكبير بالاستثمار في المعادن الحرجة. ورحب بجهود نيجيريا في توسيع قدرتها على تصنيع الغاز الطبيعي المسال، مؤكدًا أهمية تطوير قطاع الغاز. بالإضافة إلى ذلك، شجّع الرئيس تينوبو الشركات الألمانية على التفكير في الاستثمار في شبكات الأنابيب في نيجيريا، مؤكدًا إمكانية التعاون في هذا القطاع.
كذلك تسعى نيجيريا أيضًا بنشاط إلى جذب الاستثمارات إلى قطاع التعدين الخاص بها، الذي شهد فترة طويلة من الانخفاض، حيث لا يسهم سوى بأقل من واحد في المائة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وبدون التفصيل في تصريحاته، ألمح المستشار شولتس إلى اهتمام الشركات الألمانية بالمساهمة في بناء خطوط سكك حديدية في نيجيريا. حاليًا، يهيمن الشركات الصينية على هذا القطاع، حيث فازت بعقود لتوسيع بنية السكك الحديدية في أكبر اقتصاد في إفريقيا.
بالإضافة إلى مباحثاته مع المسؤولين النيجيريين، التقى المستشار شولتس أيضًا برئيس لجنة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا, وأكد ضرورة التعاون مع هذه الدول لمنع التكرار في الانقلابات العسكرية في المنطقة. وقد نشأ هذا القلق نتيجة لانقلابين عسكريين حدثا مؤخرًا في النيجر والغابون، مما يؤكد على أهمية الاستقرار الإقليمي والتعاون.
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