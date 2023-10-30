صادرات المنتجات الزراعية لأوكرانيا ترتفع وتصل الى 3 مليون طن

(MENAFN
) أظهرت أوكرانيا ارتفاعًا كبيرًا في صادرات منتجاتها الزراعية، حيث بلغ إجمالي الصادرات حوالي 1.3 مليون طن منذ آب الماضي. حققت هذه الزيادة الكبيرة في الصادرات حتى في وجه تهديدات روسية باتخاذ إجراءات انتقامية قد تؤثر بشكل محتمل على السفن التي تعبر منطقة البحر الأسود. ويمكن أن يُرجَع هذا النمو الملحوظ في الصادرات إلى إقامة أوكرانيا لممر بحري في البحر الأسود، مما يمكن من نقل البضائع بسهولة.
كما أعلن وزير البنية التحتية الأوكراني، ألكسندر كوبراكوف، هذا الإعلان على منصة "إكس"، حيث أشار إلى أن مجموعة من السفن تتوجه حاليًا إلى مضيق البوسفور. بالإضافة إلى ذلك، دخلت إحدى عشرة سفينة موانئ أوديسا لغرض تحميل البضائع. من بين هذه السفن، هناك أربع سفن شحن ستقوم بتصدير حوالي 130,000 طن من الحبوب و10,000 طن من المعادن إلى بلدان تمتد منها إفريقيا وآسيا وأوروبا.
كذلك أكد وزير كوبراكوف بشدة أن مجموعة من السفن بلغ إجماليها 62 سفينة قد نجحت في الاستفادة من الممر البحري الجديد الذي أُقيم. يجدر بالذكر أن 37 من هذه السفن لعبت دورًا رئيسيًا في تصدير أكثر من 1.3 مليون طن من منتجات أوكرانيا الزراعية وسلع متنوعة إلى الأسواق العالمية.
في حين تعود الخلفية لهذا النمو في الصادرات إلى استجابة أوكرانيا الفاعلة للمشهد الجيوسياسي. وفي آب، اتخذت أوكرانيا مبادرة لإقامة ممر بحري بين موانئها الجنوبية ومضيق البوسفور في البحر الأسود. جاءت هذه الخطوة الاستراتيجية بعد انسحاب موسكو بشكل مفاجئ من اتفاق حبوبي بين البلدين، اتفاق كانت الأمم المتحدة وتركيا قد رعتاه. وسمح هذا الاتفاق لأوكرانيا بتصدير حبوب حيوية للأمان الغذائي العالمي، برغم استمرار النزاع في المنطقة.
وتصمد أوكرانيا أمام التحديات الجيوسياسية وتعبر عن تفانيها في تعزيز صادراتها الزراعية، مما سمح للبلاد بتوسيع وجودها في الأسواق الدولية. وأثبتت إقامة ممر البحر الأسود أهميتها في دعم تدفق البضائع وتعزيز مصالح البلاد الاقتصادية على الساحة العالمية.
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